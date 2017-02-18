Звезда сериала "Твин Пикс" скончалась на 92-м году жизни

В США на 92-м году жизни скончался актер Уоррен Фрост, сыгравший доктора Уильяма Хейворда в телесериале "Твин Пикс". Как рассказал сын артиста, Фрост умер в своем доме в городе Миддлбери. В последние годы он страдал от тяжелого заболевания, передает Hollywood Reporter.

Уоррен Фрост снялся в 30 эпизодах знаменитого сериала. Его персонажа также можно будет увидеть в продолжении, которое выйдет в мае 2017 года. Помимо "Твин Пикса" актер играл небольшие роли в телевизионных шоу.