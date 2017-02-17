"Оскар" обвинили в дискриминации пожилых актеров

Американскую академию кинематографических искусств и наук, учредившую премию "Оскар", обвинили в дискриминации участников по возрасту. Причиной тому стало исследование ученых.

Сотрудники Университета Южной Калифорнии выяснили, что из 25 номинированных на "Оскар" за последние три года фильмов главный герой старше 60 лет встречается лишь дважды. Оба раза им оказался Майкл Китон (ленты "Бердмэн" и "В центре внимания").

Кроме того, оказалось, что лишь 22,3% пожилых артистов в этих фильмах – женщины, сообщает Lenta.ru. Таким образом, ученые отметили не только возрастную, но и дискриминацию по половому признаку.

В докладе ученых также отмечается, что из 13 умерших пожилых героев фильмов, 11 из них (84,6%) погибли насильственной смертью. Их либо отравили, либо застрелили.

Только двое умерли от естественных для преклонного возраста причин - болезни сердца, рака, или респираторных заболеваний. Исследователи отмечают, что "эти более приземленные причины не вдохновляют голливудских сценаристов", – сообщает Deadline.

Для дискриминации по возрасту в США существует термин "эйджизм". Это понятие ввел в 1969 году директор национального института старения США Роберт Нил Батлер. Таким образом он обозначил дискриминацию одних возрастных групп другими.

Напомним, в январе этого года американский режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал "Оскар" за предвзятость к произведениям массовой культуры. Церемония награждения "Оскар-2017" пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.