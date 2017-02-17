История советской Золушки: как снимали фильм "Карнавал"

Ровно 35 лет назад на телеэкраны вышел легендарный фильм режиссера Татьяна Лиозновой "Карнавал". История юной и зачастую наивной Нины Соломатиной была по достоинству оценена советскими зрителями. Dni.Ru предлагают узнать, как проходили съемки истории о советской Золушке.

Да, этот фильм не вошел в список самых культовых советских фильмов, но благодаря безукоризненной актерской игре Ирины Муравьевой у "Карнавала" и сегодня найдется немало поклонников. Некоторые критики высказывали недовольство из-за возраста главной актрисы.

На момент съемок Муравьевой было 32 года, в то время как Нине Соломатиной по сюжету едва исполнилось 18. Замечания по возрасту нельзя назвать справедливыми – Ирина прекрасно вжилась в образ юной девушки и в 1982-м была заслуженно названа лучшей актрисой года.

"Позвони мне, позвони...", "Спасибо, жизнь" и другие композиции, ставшие впоследствии истинными хитами, исполнила популярная в советские годы эстрадная певица Жанна Рождественская. Муравьева, к слову, с детства неплохо поет, но Татьяна Лиознова настояла на "идеальном" вокале в фильме.

На съемочной площадке случалось немало курьезов. Муравьевой, увы, зачастую было отнюдь не до смеха. Так, когда режиссер дала актрисе задание научиться кататься на роликовых коньках, Ирина не могла и подумать, что ей придется на них танцевать. Положение спасла медведица по кличке Фонтанка, которая в отличие от боязливой актрисы была с роликами на "ты".

Над сценарием "Карнавала" работала талантливый драматург и актриса Анна Родионова, но мало кто знает, что Татьяна Лиознова также принимала активное участие в решении судьбы Соломатиной. Так, эпизод с заболевшей мамой режиссер написала по мотивам событий в собственной жизни.

На роль Нины изначально была определена именно Ирина. Большая часть актерского состава "пришла" в "Карнавал" за любимым режиссером сразу после завершения съемок предыдущей картины Лиозновой "Мы, нижеподписавшиеся". Помимо Муравьевой весьма знаковую для свой карьеры роль получил и молодой Александр Абдулов. 28-летний актер сыграл роль красавцы-повесы, в которого неистово влюбляется главная героиня.

Успех картины Татьяны Лиозновой объясняется не только прекрасным актерским составом. Основная идея фильма о том, что жизнь в большом городе – вовсе не праздник, была более чем в новинку для советского кинематографа.

Правда, долгие годы зрители гадали: чем закончилась история Соломатиной? Сольное выступление в конце киноленты – плод фантазии девушки или реальность? В документальном фильме, посвященном съемкам картины, режиссер наконец-то раскрыла все карты. "По сюжету все мечты Нины сбылись!" – уверенно заявила Татьяна Лиознова.