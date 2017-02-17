Создатель "Жди меня" в тяжелом состоянии в больнице

Создателя таких программ, как "Жди меня" и "Последний герой" Сергей Кушнерев был доставлен в одну из московских больниц в бессознательном состоянии, передает Life.ru. 54-летний журналист находится в реанимациИ, врачи борются за его жизнь. "Сергей Кушнерев находится в больнице в тяжёлом состоянии. Это все, что я могу сказать", – рассказал его родственник Александр.