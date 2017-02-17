Названы лучшие косметические средства в мире

Накануне вечером в интерьерах исторического особняка XVIII века Дома Смирнова в Москве прошла торжественная церемония вручения ежегодной международной премии Prix d'Excellence de la Beauté, которая раздает награды за инновации в области красоты и называет лучшие косметические средства в мире, которые появились на рынке за последний год.

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