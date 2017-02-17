Названы лучшие косметические средства в мире
В состав международного жюри вошли beauty-директора глянцевых журналов, которые и выбрали продукты-победители. За воплощение инноваций, высокие технологии в производстве, эффективность и революционные текстуры были отмечены:
Обладателями призов российского жюри, в состав которого вошли руководители beauty-отделов глянцевых журналов Анастасия Харитонова (Marie Claire), Мария Тараненко (ELLE), Анастасия Ежова (Grazia), Юлия Кудрявцева (Harper’s Bazaar), Лилит Арутюнян (IN STYLE), Екатерина Сахарова ("Домашний очаг"), стали линия для увлажнения и энергии молодой кожи Énergie de Vie от Lancôme, компактные средства разного назначения My Supertips, Guerlain и матовая помада Rouge Dior Matte от Dior.
Среди гостей премии были замечены Андрей Малахов, Маргарита Митрофанова, Аврора, Ольга Орлова, Олеся Судзиловская, Мария Шумакова, Анастасия Денисова, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Медведева, Мирослава Карпович, Даша Гаузер, Яна Крайнова, Виталий Козак, Дарья Повереннова, Тимур Соловьев, Липа Тетерич, Ясмина Муратович, Александра Бортич, Алиса Толкачёва, Анастасия Мыскина, Анна Чурина, Армен Ерицян, Асет, Виталий Козак, Даниил Федоров, Дарья Субботина, Ольга Шелест, Екатерина Климова, Елена Захарова, Елена Кулецкая, Карина Андоленко, Ирина Медведева, Мария Бутырская, Роман Маякин, Ханна, Эвелина Бледанс, Андрей Разыграев и другие.
Напомним, что независимая профессиональная премия Prix d'Excellence de la Beauté существует более 30 лет и является самой престижной наградой за инновации в области красоты. Церемония вручения ежегодно проходит в 9 странах мира.
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