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США разглядели на Украине "музыкальный кризис"

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Американские СМИ продолжают обсуждать украинский инцидент с командой "Евровидения-2017". Как заявили некоторые издания, в стране "музыкальный кризис".
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"На Украине начался настоящий музыкальный кризис. "Евровидение-2017" под настоящей угрозой срыва", – пишет издание The New York Times. 13 февраля творческая команда, занимающаяся организационными вопросами музыкального конкурса, завила о прекращении своей работы.

Ранее у мировых СМИ не раз возникал вопрос: справятся ли украинцы с проведением масштабного мероприятия? Одно время даже ходили слухи, что в бюджете Украины недостаточно средств для должной организации шоу. Российские власти тогда заявляли о готовности принять "Евровидение" в Крыму, но все обошлось. 

В конце прошлого года стало известно место проведения конкурса. Мировым поп-знаменитостям предстоит выступать в Международном выставочном центре Киева.

В статье The New York Times сделан особый упор на значении "Евровидения" для мировой музыкальной индустрии. Как видно, в США всерьез опасаются, что в последний момент шоу сорвется.

В Киеве буквально за 72 часа была сформирована новая команда для подготовки конкурса. В настоящее время известно,  что антикоррупционная прокуратура Украины допрашивает ушедших сотрудников НКТУ на предмет злоупотребления полномочиями.

Фото: eurovision.tv/Stijn Smulders

Тем временем возникли новые проблемы: как сообщают украинские "Вести", для организации "достойного "Евровидения" властям Киева, скорее всего, придется повысить цены на свет. "Мэрия хочет повысить тарифы на электричество для латания электросетей перед конкурсом", – пишет издание.

Судя по публикациям в украинских СМИ, киявляне не очень-то рады проведению престижного конкурса на своей территории. "Украинцы должны оплачивать "Евровидение" из своего кармана", "Коррупция вновь процветает", – гласят заголовки в местной прессе.

Победит на Украине "Музыкальный кризис" или нет, план отступления уже давно подготовлен. Еще  в декабре прошлого года немецкая газета Bild сообщала, что в случае экстренных ситуаций "Евровидение-2017" будет перенесено из страны. 

Автор: Андрей Петрунян17 февраля 2017, 11:20

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