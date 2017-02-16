Призраки останутся в Москве только до мая

За встречу с ними придется выложить до тридцати тысяч рублей. А живут они в особняке в центре Москвы.

В Москве набирает обороты новое увлечение – иммерсивный театр. Это модное развлечение, где дистанции между зрителем и актерами нет, где каждый становится соучастником спектакля. Здесь можно все то, что строго запрещено в традиционном театре – трогать руками декорации и вступать в контакт с "реквизитом". Действие подобного спектакля развивается одновременно в разных помещениях. Зрители сами решают, куда пойти, что смотреть, в чем участвовать. Иногда они даже могут влиять на происходящее. А сюжет у них складывается из отдельных мозаичных фрагментов.

В Малом Гнездниковском переулке Москвы идет быстро ставший популярным спектакль "Черный русский" по неоконченной повести Пушкина Дубровский. Старинный особняк Спиридонова превращен в Дом Троекурова. При входе зрители делятся на три группы, каждая из которых движется своим маршрутом, узнает разную историю, лишь иногда пересекаясь.







Концепция спектакля "Вернувшиеся", который считается самым модным развлечением сезона в столице, иная. Да и сделан он дороже, масштабнее и интереснее.



Дом начала XIX века на углу Зубовской площади и Дашкова переулка считается памятником архитектуры. Именно здесь в 1841—1843 гг. жил директор Румянцевского музея Дашков. В 1860-х гг. дом снимал литератор и переводчик Евгений Корш. Потом там были коммуналки, конторы, бизнес-центр. Создателям "Вернувшихся" удалось вернуть дому аристократическую атмосферу. Пятьдесят комнат на четырех этажах они превратили в дом семейства Алвингов – героев пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Вдумайтесь: полсотни комнат набиты антикварной мебелью, посудой, книгами, даже обои на стенах не "под старину", а старые. Если не знать, что ты в театре, можно решить, что попал в мемориальный дом-музей знатного семейства.

Уже по окружающей обстановке видно, что проект очень дорогой и затратный. В этих комнатах параллельно друг с другом разворачивается действо. Сюжет довольно мелодраматичен. На средства фру Элене Алвинг должен открыться приют в память о ее муже. По этому поводу приезжает пастор Мандерс. В это же время в родном доме оказывается и сын супругов Алвинг Освальд. Элен рассказывает мужу о причинах, побудивших е к открытию приюта – ее покойный муж отнюдь не был примерным семьянином и благодетелем округи, а лишь пьяницей и развратником. Служащая в доме Регина Энгстран на самом деле его внебрачная дочь. А Освальд уже успел закрутить с этой свой единокровной сестрой роман

Впрочем, фабула тут вторична, ее вообще довольно трудно уловить, ежели не знать этой некогда популярной в СССР норвежской пьесы. Важнее – само действо, внешний эффект. Здесь повсюду разворачивается мистическое действо, полное намеков и чувственных соблазнов. Вот душевая, где ты сквозь запотевшее стекло видишь, как моется обнаженный герой. Вот часовня, где бьют пастора, а горящие свечи с кафедры падают порой прямо на зрителей. Вот один из прислуги Освальдом обмазывает себя глиной.

Актерам можно подойти как угодно близко, но без их разрешения контактировать с ними запрещено. Зато если они просят, нужно активно вовлекаться в игру. Тебе протягивают кувшин с водой и просят помыть им руки. С тебя герой снимает пиджак и надевает свой. Ты видишь драку, и пытаешься сам увернуться. Горничная просит помочь тебя расстегнуть ей платье. А то и вовсе целует и уводит в тайную комнатку.



Зрители ходят из комнаты в комнату на протяжении трех часов. Впрочем, войти на спектакль и покинуть его можно в любой момент. В финале же все зрители сходятся в одной комнате и раскрывается главная интрига.



Конечно, от этого шоу нельзя ждать катарсиса, как от традиционного театра, твое миропонимание от увиденного не изменится.

Но такой цели у создателей проекта – режиссеров Виктора Карины и Мии Занетти из нью-йоркской театральной компании Journey Lab и продюсера шоу, хореографа программы "ТАНЦЫ" на ТНТ Мигеля – и не было. К "Вернувшимся" стоит относиться как эффектному аттракциону, перфомансу. Ну не ждете же вы от катания на каруселях переворота сознания, в самом деле!

Это шоу стало главным событием фестиваля Нового европейского театра NET. Оценили его и зрители – билетов на спектакль не купить. Поэтому создатели решили продлить показы до мая. Тех же, кто спектакль уже видел, ждет сюрприз – в шоу открываются новые комнаты, появляются новые герои.

