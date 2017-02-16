Призраки останутся в Москве только до мая
В Москве набирает обороты новое увлечение – иммерсивный театр. Это модное развлечение, где дистанции между зрителем и актерами нет, где каждый становится соучастником спектакля. Здесь можно все то, что строго запрещено в традиционном театре – трогать руками декорации и вступать в контакт с "реквизитом". Действие подобного спектакля развивается одновременно в разных помещениях. Зрители сами решают, куда пойти, что смотреть, в чем участвовать. Иногда они даже могут влиять на происходящее. А сюжет у них складывается из отдельных мозаичных фрагментов.
В Малом Гнездниковском переулке Москвы идет быстро ставший популярным спектакль "Черный русский" по неоконченной повести Пушкина Дубровский. Старинный особняк Спиридонова превращен в Дом Троекурова. При входе зрители делятся на три группы, каждая из которых движется своим маршрутом, узнает разную историю, лишь иногда пересекаясь.
Концепция спектакля "Вернувшиеся", который считается самым модным развлечением сезона в столице, иная. Да и сделан он дороже, масштабнее и интереснее.
Дом начала XIX века на углу Зубовской площади и Дашкова переулка считается памятником архитектуры. Именно здесь в 1841—1843 гг. жил директор Румянцевского музея Дашков. В 1860-х гг. дом снимал литератор и переводчик Евгений Корш. Потом там были коммуналки, конторы, бизнес-центр. Создателям "Вернувшихся" удалось вернуть дому аристократическую атмосферу. Пятьдесят комнат на четырех этажах они превратили в дом семейства Алвингов – героев пьесы Генрика Ибсена "Привидения". Вдумайтесь: полсотни комнат набиты антикварной мебелью, посудой, книгами, даже обои на стенах не "под старину", а старые. Если не знать, что ты в театре, можно решить, что попал в мемориальный дом-музей знатного семейства.
Но такой цели у создателей проекта – режиссеров Виктора Карины и Мии Занетти из нью-йоркской театральной компании Journey Lab и продюсера шоу, хореографа программы "ТАНЦЫ" на ТНТ Мигеля – и не было. К "Вернувшимся" стоит относиться как эффектному аттракциону, перфомансу. Ну не ждете же вы от катания на каруселях переворота сознания, в самом деле!
Это шоу стало главным событием фестиваля Нового европейского театра NET. Оценили его и зрители – билетов на спектакль не купить. Поэтому создатели решили продлить показы до мая. Тех же, кто спектакль уже видел, ждет сюрприз – в шоу открываются новые комнаты, появляются новые герои.
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