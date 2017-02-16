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Lifestyle

За что писатель Гришковец невзлюбил Москву

Евгений Гришковец. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Писателю, режиссеру, музыканту и киноактеру Евгению Гришковцу 17 февраля исполняется 50 лет. Он прославился еще в начале двухтысячных, но так и не переехал в столицу, как это сегодня делает большинство литераторов.
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Накануне юбилея Евгений рассказал изданию "Комсомольская правда" о том, что равнодушен к жизни в мегаполисе. "Для меня нет более радостных слов, когда в аэропорту объявляют посадку на рейс Москва – Калининград. Я радуюсь: еду домой с работы", – признался он.

Гришковец отметил: журналисты не устают удивляться, что он живет не в Москве. Его часто приглашают на телешоу, дебаты и интервью, не подозревая, что "прислать машину через час" так запросто не получится.

Свой путь в искусстве он начал еще в 23 года, основав в родном Кемерово независимый театр "Ложа". Спустя восемь лет перебрался в Калининград, где и прославился благодаря своему первому моноспектаклю "Как я съел собаку". В 2000-м Гришковец получил сразу две премии "Золотая маска" за победу в номинациях "Новация" и "Приз критиков".

Евгений Гришковец. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В последующие десять лет Евгений успевает везде и всюду: ставит авторские спектакли, гастролирует по всему миру, издает новые книги и ведет весьма популярный среди читателей блог в "Живом журнале". К слову, записи Гришковца в Livejournal впоследствии послужат основой для его новой книги – "Год ЖЖ-жизни".

Конечно, литератору не раз предлагали перебраться вместе с семьей в Москву. "Для меня даже пять дней в столице – это экстремально", – смеется Евгений. Как оказалось, ему проще вырываться в "командировки", нежели поселиться в столице. К слову, о проблемах столичной жизни он рассказал в своем самом первом романе "Рубашка", вышедшем в 2004 году. 

На сегодняшний день Гришковец известен не только как писатель, но и как киноактер, драматург, исполнитель и автор песен. К негодованию многих поклонников, в 2012 году успешный проект "Гришковец и "Бигуди" прекратил свое существование. Тем не менее Евгений начал сотрудничество с группой "Мгзавреби" и продолжил музыкальную деятельность.

"Я петь не умею. Не то чтобы не умею, а совсем не пою", – не раз заявлял артист в своих интервью. "У меня нет ни слуха, ни голоса", – самокритично добавлял он, поясняя, что в музыке он полезнее исключительно как автор и чтец.

Несмотря на истинную любовь к Калининграду, свое 50-летие писатель отметит в Москве. "Жду 100 гостей", – признался он "Комсомольской правде", отметив, что пригласил исключительно друзей, соратников и коллег. Евгений отметил, что никаких "платных" приглашенных артистов не будет. На праздничном вечере литератор зачитает текст, который традиционно напишет специально в честь дня рождения.

Евгений Гришковец. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Автор: Андрей Петрунян16 февраля 2017, 12:46

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