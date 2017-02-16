Поэтессу Полозкову могут лишить гражданства

Реакция на "выступление" Веры Полозковой в Facebook последовала даже из Государственной думы. Депутат Виталий Милонов считает, что поэтесса рискует получить "по морде".

"Пусть поедет в Киев, там ей дадут по морде", – заявил скандально известный политик в интервью телеканалу "Дождь". Как и виртуальные оппоненты Полозковой, Милонов крайне возмущен ее "смелостью".

"Если она говорит, что выпьет шампанского, когда погибнет гражданин России, ей, наверное, российский паспорт жмет на одно место".

О заявлении Полозковой высказался не только Милонов. Депутат "Единой России" Александр Сидякин оказался не менее шокирован речью вспыльчивой поэтессы. "Мы живем в удивительное и противоречивое время, когда писатели идут на войну, а поэтессы пьют шампанское. Но проза жизни гораздо сложнее", – сказал Александр в интервью "Дождю", посетовав, что "убивать комментариями в интернете" проще, чем взять оружие в руки.

Жириновский в свойственной ему манере заявил, что "таким, как Полозкова, при встрече плюют в лицо". Владимир Вольфович отметил, что поддерживает Захара Прилепина и считает его миротворцем. "А эта Вера Полозкова и ей подобные – убийцы", – подытожил политик.

Напомним, скандал начался с комментария Веры, оставленного в социальной сети Facebook. В весьма экспрессивной манере колумнистка заявила, что готова отпраздновать гибель Прилепина.

Литератор не заставил себя долго ждать и буквально на следующий день прокомментировал ситуацию Life.ru. Захар рассказал, что когда-то они с Полозковой неплохо общались, но в последнее время поэтесса "стала болеть за АТО". Автор "Обители" заявил, что Вере необходимо поберечь психику. "Нельзя так себя распускать", – добавил он.