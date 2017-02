Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть

Уникальные фотографии, на которых Монро мило позирует с округлившимся животиком, были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные", сообщает Daily Mail. На снимках секс-идолу американской киноиндустрии 34 года.

Известно, что актриса в то время была беременна от партнера по фильму "Давай займемся любовью" Ива Монтана. Судя по размеру живота, срок у Монро был довольно большой, однако по каким-то причинам выносить этого ребенка она так и не смогла.

В то время актриса утаивала от всех свое интересное положение. Поэтому снимки, которые сделала близкая подруга Монро Фрида Халл, были запрещены к публикации. Фрида называла эти фото "беременными слайдами" и говорила, что никогда бы не предала подругу, продав их журналистам.

Однако в 2014 году женщина умерла и уникальные снимки были проданы на аукционе, как часть ее имущества. В ноябре прошлого года владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс. Он купил их на аукционе за 2240 долларов, а затем решил, что их следует показать миру.

The never-seen-before photos of Marilyn Monroe, pregnant in 1960, are literally so ridiculously beautiful. pic.twitter.com/Yxg5pQCJhZ