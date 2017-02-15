Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza
Пик популярности харьковского дуэта пришелся на начало двухтысячных. За семь лет своего существования 5'nizza выпустила всего лишь два альбома, но регулярно подбадривала фанатов выпуском синглов. "Солдат", "Ты кидал", "Моя стрела" – все эти песни долгие годы занимали лидирующие позиции российских и украинских музыкальных рейтингов.
Несмотря на успешную концертную деятельность, к 2007 году планы Сергея Бабкина и Андрея Запорожца разошлись. Группа 5'nizza официально распалась. Последующие 8 лет ребята не теряли времени даром: Запорожец основал собственную рок-группу SunSay, а Бабкин занимался сольной карьерой.
Однако полтора года назад музыканты обрадовали поклонников, вновь начав выступать вместе. Новый альбом "КУ" включает в себя 14 композиций. Как заявил Сергей Бабкин, пластинка была названа в честь легендарного советского фильма "Кин-дза-дза".
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