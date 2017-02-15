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Lifestyle

Где пропадали Сергей Бабкин и 5'nizza

Сергей Бабкин и Андрей Запорожец. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Вернувшийся на сцену в конце 2015 года коллектив группы 5'nizza в последнее время неустанно радует поклонников. После 12-летнего перерыва музыканты выпустили долгожданный новый альбом.
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Пик популярности харьковского дуэта пришелся на начало двухтысячных. За семь лет своего существования 5'nizza выпустила всего лишь два альбома, но регулярно подбадривала фанатов выпуском синглов. "Солдат", "Ты кидал", "Моя стрела" – все эти песни долгие годы занимали лидирующие позиции российских и украинских музыкальных рейтингов.

Несмотря на успешную концертную деятельность, к 2007 году планы Сергея Бабкина и Андрея Запорожца разошлись. Группа 5'nizza официально распалась. Последующие 8 лет ребята не теряли времени даром: Запорожец основал собственную рок-группу SunSay, а Бабкин занимался сольной карьерой.

Однако полтора года назад музыканты обрадовали поклонников, вновь начав выступать вместе. Новый альбом "КУ" включает в себя 14 композиций. Как заявил Сергей Бабкин, пластинка была названа в честь легендарного советского фильма "Кин-дза-дза".

Сергей Бабкин. Фото: wikipedia.org

Автор: Андрей Петрунян15 февраля 2017, 15:49

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