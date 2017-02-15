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Почему украинское Евровидение обречено на провал

Фото: GLOBAL LOOK press\Alexandr Gusev
Скандалы вокруг музыкального конкурса "Евровидение" не утихают с мая прошлого года, когда стало известно, что его будет проводить Украина. И сейчас все факты говорят о том, что мероприятие окажется провальным.
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По последней информации, отмененная ранее продажа билетов на конкурс все-таки возобновилась. 14 февраля представители сервиса по продажам билетов concert.ua сообщили, что в 21:15 по московскому времени покупателям станут доступны около 70 тысяч билетов на репетиции участников Евровидения, а также на оба полуфинала и финал, передает Russia Today.

Однако в указанное время на сайте билеты так и не появились. Их можно было найти только через поиск и то лишь на финальный концерт. При этом, желающим приобрести билеты необходимо дождаться своей очереди, в которой уже стоят около восьми тысяч человек.

Другой скандал связан с организаторами Евровидения – за последние три месяца они сменились дважды. Неожиданные кадровые перестановки блокируют работу организаторов, вынуждая их отказываться от своих обязанностей в разгар подготовки. 

Из-за отставания от графика в декабре прошлого года Национальная телекомпания Украины пригласила нового куратора – антикризисного менеджера Павла Грицака. "Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая, сколько времени остается до старта Евровидения, мы должны каждый день принимать определённые решения", – заявил он после своего назначения. 

При этом, с приходом Грицака смета на бюджет конкурса выросла на 50%. Стали появляться слухи о том, что подготовка к конкурсу тормозится из-за стремления организаторов распределить между собой денежные потоки.

Так, например. внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил в соцсетях: "Если все так и есть, то мои предсказания о Евровидении в Киеве как способе разворовать очередной бюджет сбываются. Ну почему я не удивлен? Когда же вы уже наворуетесь". 


Автор: Светлана Сидорчук15 февраля 2017, 08:46

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