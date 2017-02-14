Депардье отсудил у Лазаревой полмиллиона рублей

Громкое судебное разбирательство завершилось триумфом французского актера. Жерар Депардье выиграл судебный иск у российской предпринимательны Елены Лазаревой. Правда, из украденных у него семи миллионов пока удалось вернуть лишь 591 тысячу рублей.

Всего новоявленный россиянин подал на Лазареву три судебных иска. Изначально со счета Депардье исчезли 500 тысяч рублей. Как рассказали корреспондентам издания "Коммерсант.ru" представители актера, назначение платежа было обозначено как "Заем". При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не подписывал.

Впоследствии со счета артиста еще дважды были списаны средства. Общая сумма ущерба звезды "Невезучих" составила 7, 2 миллиона рублей. Судя по сегодняшней победе, актеру удастся вернуть свои деньги. Несогласованные транзакции с его счета были совершены в пользу компании "ГлавБухАудит", учредителем которой является Лазарева.

Ранее Дни.Ру писали, что о самой предпринимательнице толком ничего не известно. По адресу, который обозначен в реестре, еще с момента первого судебного иска были вывезены все вещи и техника. "ГлавБухАудит" была зарегистрирована несколько лет назад, фирма занималась кадровыми и юридическими услугами. Скорее всего, Жерар попался на удочку ловких мошенников.

Депардье получил российское гражданство в начале 2013 года. Актер не раз заявлял, что "очень любит Россию" и даже "готов умереть за эту страну", но жить предпочел в Бельгии. В том же 2013-м Жерар стал почетным гражданином бельгийской коммуны Эстампуи.