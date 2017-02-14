Как гостиничные гиганты изменили отельный бизнес
Редактор Dni.Ru пообщался с представителями двух самых известных сетей в мире – Hilton и Four Seasons, чтобы вспомнить, какие нововведения этих гостиничных гигантов изменили отельный бизнес навсегда.
Например, такое банальное и повседневное благо как телевизор в гостиничном номере "родилось" в 1947 году в отеле The Roosevelt Hilton в Новом Орлеане.
В 1974 году в номерах отеля Hilton Hong-Kong появились первые в истории гостиничного бизнеса мини-бары.
В гостиничных номерах сети Hilton впервые стали устанавливать кондиционеры. Также важная инновация компании – введение в оборот электронных замков с ключами-картами.
Именно Hilton начал открывать первые в мире отели при международных аэропортах. Пионером стал отель в аэропорту Сан-Франциско, открытый в 1959 году.
Возможность
позвонить в другой город прямо из гостиничного номера – тоже инновация сети
Hilton, введенная 1957 году.
Идея оценивать уровень гостиниц звездами принадлежит основателю гостиничной сети Hilton Конраду Хилтону. Благодаря ему самые дорогие гостиницы стали обозначаться пятью звездами, а гостиницы самого низкого уровня – одной.
А вот компания Four Seasons впервые стала предлагать своим постояльцам шампунь, избавляя путешественников от нужды брать его с собой. Идея пришла основателю сети Изадору Шарпу. В своей книге "Философия гостеприимства Four Seasons: Качество, сервис, культура и бренд" он написал: "Поскольку я рос вместе с сестрами, я изучил кое-какие женские привычки. Я знал, что они не любят мыть волосы мылом и, отправляясь в поездку, берут с собой маленькую бутылочку шампуня. Поэтому во всех номерах мы оставляли шампунь". Сегодня вы не найдете ни одного отеля в мире, где в ванной нет шампуня.
Сеть Four Seasons первой предложила своим гостям 24-часовой сервис, в том числе ввела круглосуточное обслуживание прачечной и бесплатную чистку обуви в своих отелях.
Именно в гостиницах Four Seasons впервые отказались брать с постояльцев плату за использование интернета.
А в 2012 году Four Seasons стала первой компанией в сфере гостиничной индустрии, которая стала предлагать гостям полеты на собственном частном лайнере. На Four Seasons Private Jet можно совершить кругосветное путешествие по отелям, входящим в сеть.
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