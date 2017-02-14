Как гостиничные гиганты изменили отельный бизнес

Для путешественников в гостиницах все выглядит привычно – и просторная кровать, и телевизор, и доступ в интернет, и карточки вместо обычных ключей. Но мало кто задумывается, что эти удобства были не всегда, ведь бизнес также подчиняется законам эволюции.

Редактор Dni.Ru пообщался с представителями двух самых известных сетей в мире – Hilton и Four Seasons, чтобы вспомнить, какие нововведения этих гостиничных гигантов изменили отельный бизнес навсегда.

Например, такое банальное и повседневное благо как телевизор в гостиничном номере "родилось" в 1947 году в отеле The Roosevelt Hilton в Новом Орлеане.

В 1974 году в номерах отеля Hilton Hong-Kong появились первые в истории гостиничного бизнеса мини-бары.

В гостиничных номерах сети Hilton впервые стали устанавливать кондиционеры. Также важная инновация компании – введение в оборот электронных замков с ключами-картами.

Именно Hilton начал открывать первые в мире отели при международных аэропортах. Пионером стал отель в аэропорту Сан-Франциско, открытый в 1959 году.

Возможность позвонить в другой город прямо из гостиничного номера – тоже инновация сети Hilton, введенная 1957 году.



Идея оценивать уровень гостиниц звездами принадлежит основателю гостиничной сети Hilton Конраду Хилтону. Благодаря ему самые дорогие гостиницы стали обозначаться пятью звездами, а гостиницы самого низкого уровня – одной.

А вот компания Four Seasons впервые стала предлагать своим постояльцам шампунь, избавляя путешественников от нужды брать его с собой. Идея пришла основателю сети Изадору Шарпу. В своей книге "Философия гостеприимства Four Seasons: Качество, сервис, культура и бренд" он написал: "Поскольку я рос вместе с сестрами, я изучил кое-какие женские привычки. Я знал, что они не любят мыть волосы мылом и, отправляясь в поездку, берут с собой маленькую бутылочку шампуня. Поэтому во всех номерах мы оставляли шампунь". Сегодня вы не найдете ни одного отеля в мире, где в ванной нет шампуня.

Сеть Four Seasons первой предложила своим гостям 24-часовой сервис, в том числе ввела круглосуточное обслуживание прачечной и бесплатную чистку обуви в своих отелях.

Именно в гостиницах Four Seasons впервые отказались брать с постояльцев плату за использование интернета.

А в 2012 году Four Seasons стала первой компанией в сфере гостиничной индустрии, которая стала предлагать гостям полеты на собственном частном лайнере. На Four Seasons Private Jet можно совершить кругосветное путешествие по отелям, входящим в сеть.