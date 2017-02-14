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Чичерина и Охлобыстин сходят с ума по Донбассу

Иван Охлобыстин и Юлия Чичерина. Фото: Дни.Ру
Уральская рок-певица Юлия Чичерина вновь выпустила клип, посвященный гражданской войне на Украине, а также погибшим ополченцам – Гиви и Мотороле. Что характерно, песня исполняется от лица ополченцев.
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Юлия уже не первый год проявляет неравнодушие к происходящему на юго-востоке "братской страны". Певица не раз давала концерты в местах боевых действий. Вот уже два с лишним года ей запрещен въезд на территорию Украины.

Клип опубликован на официальном канале Чичериной в Youtube. Вместо постановочных кадров использованы реальные съемки с мест боевых действий. Судя по всему, видео посвящено Михаилу Толстых (позывной – Гиви), который был убит на прошлой неделе, 8 февраля.

Сразу после первых концертов Юлии на Донбассе спецслужбы Украины объявили рок-исполнительницу в розыск. Уголовное дело "о покушении на целостность государства" было заведено еще два года назад, сразу после новогоднего выступления певицы в так называемой Донецкой Народной Республике.

Чичерина не единственная"заступница" украинских ополченцев. Так, буквально два дня назад стало известно, что писатель Захар Прилепин сформировал собственный батальон и отправился воевать на Донбасс. Литератора не раз упрекали в том, что его публикации в СМИ и выступления являются прямой пропагандой военных действий. Как выразился Прилепин, он способен не только говорить, но и действовать.

Захар Прилепин. Фото: GLOBAL LOOK press

Актер Иван Охлобыстин также рассказал о готовности вступить в ряды ополчения ДНР.  Однако Иван пояснил, что быть готовым – еще не значит сделать. "Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь" – заявил актер в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также Охлобыстин прокомментировал поступок Прилепина, отметив, что считает Захара порядочным человеком. "Его слова никогда не расходятся с делом", – восхитился артист.

Охлобыстин является священнослужителем, а потому его заявление о готовности взять оружие в руки весьма удивило поклонников. Тем не менее, актер отметил, что пойдет на подобный шаг лишь  в случае крайней необходимости. Иван не первый год поддерживает политическую позицию жителей Донбасса. В ноябре прошлого года он получил паспорт гражданина ДНР.

Иван Охлобыстин. Фото: Дни.Ру

В защиту ополченцев Донбасса не первый год выступают многие российские звезды. В 2014 году Михаил Пореченков  подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России на Украине и в Крыму. Осенью того же года актер посетил непризнанную Донецкую Народную Республику, где произвел несколько очередей из крупнокалиберного пулемета.

Артист впоследствии не раз пытался объясниться. Дескать, видеозапись, на которой он ведет открытый огонь, демонстрируя "аполитичную" каску с надписью "СМИ" – всего лишь художественная постановка. На Украине актеру не очень поверили, запретив к показу более 60 фильмов с его участием. В ноябре 2014-го Пореченкову было присвоено звание народного артиста ДНР.

Автор: Андрей Петрунян14 февраля 2017, 12:34

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