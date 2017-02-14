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Lifestyle

На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Поклонники Playboy по всему миру ликуют: стало известно, что в самое ближайшее время издание вернется к прежнему формату, а именно – к публикации на своих страницах фотографий полностью обнаженных моделей.
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Об этом заявил Купер Хефнер на странице Playboy в социальной сети Instagram. "Мы возвращаем первоначальный формат и вновь начинаем публиковать откровенные снимки. Эротика и откровенность – не проблема, и эротика никогда не была проблемой. Мы возвращаемся к своей сущности и заявляем миру, какие мы есть на самом деле", – написал  сын основателя культового издания.

Ранее в Instagram журнала была опубликована новая обложка Playboy с подписью "Быть голым – нормально". Фолловеры отреагировали на публикацию волной лайков и комментариев.

Фото: Playboy.com

В 2015 году Хью Хефнер рассказал журналистам, что формат его детища в корне меняется. "На страницах Playboy больше не будет обнаженных моделей", – уверенно заявил 89-летний шеф-редактор. Разумеется, многие фанаты были недовольны подобными переменами.

Поначалу в ряде стран существенно упали продажи печатной версии издания. Но все вернулось на круги своя буквально спустя пару месяцев. Читатели поняли, что формат любимого журнала в остальном нисколько не изменился, а на его страницах по-прежнему красуются модели. Правда, на девушках появилась одежда.

Как рассказал Life.ru главный редактор Playboy в России Владислав Ковлейский, все сотрудники редакции делали ставки на то, сколько журнал продержится без "обнаженки". "Там все было хорошо, они на восемь тысяч увеличили количество точек продаж после того, как убрали обнаженку, все было отлично", – заявил он и признался, что не очень понимает, в связи с чем его американское руководство вновь меняет политику.

Основатель и шеф-редактор Playboy Хью Хефнер издавна известен непростым характером и крутым нравом. Западные СМИ уже предположили, что в 2015 году Хью мог сгоряча принять решение о смене формата своего журнала.

Хью Хефнер. Фото: Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Playboy издается уже 64 года. Помимо эротических снимков, издание балует читателей скандальными фото. Свои произведения в журнале регулярно публикуют известные писатели и колумнисты, а моделями Playboy зачастую становятся топ-модели и знаменитые красавицы Голливуда.

Автор: Андрей Петрунян14 февраля 2017, 11:22

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