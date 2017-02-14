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Lifestyle

Похождения балерины из "Ленинграда" взбудоражили Петербург

Фото: пресс-служба Ленинград-центр
Поклонники "Прекрасной М" готовы платить за нее любые деньги. Но это удовольствие того стоит.
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Петербург славится своими театрами – одними из старейших в России – Александринским и Мариинским. Петербург известен своим историческим Цирком Чинизелли. В Петербург едут ради двух сотен музеев.

Но в Северной столице несколько лет назад появилось уникальное место, аккумулировавшее в себе все лучшее, что есть в граде Петровом. Его название "Ленинград-центр" точно соответствует местоположению – этот театр находится в легендарном Таврическом саду - и отражает тот 67-летний период истории города, когда советская интеллигенция называла его "культурной столицей".

Фото: пресс-служба Ленинград-центр

Про "Ленинград-центр" можно смело сказать, что это качественный европейский центр искусств XXI века – и по концепции, и по оформлению, и по постановкам. В Москве ничего подобного нет точно, хотя и "Гоголь-центр", и "Электротеатр "Станиславский", и Театр Наций пытаются быть максимально современными, открытыми для экспериментов и новаторства площадками.

Фото: пресс-служба Ленинград-центр

"Ленинград-центр" работает по принятой в Старом свете театральной системе, когда спектакли идут блоками. Его свежая премьера – дорогое шоу "Прекрасная М" в постановке Феликса Михайлова – стартовала в минувшие выходные. Широкий зритель знает Феликса как как режиссера скандального фильма "Весельчаки" и исполнителя роли Химика в фильме "Учитель в законе. Продолжение".

Фото: пресс-служба Ленинград-центр

Теперь же он работает в жанре, который объединил в себе драматический и музыкальный театр, цирк, перформанс, уличную культуру, танец, эстраду, мюзикл, пластику. Именно таким получился спектакль "Прекрасная М". Он похож на то, что делают в Cirque du Solei, напоминает спектакли кудесника Робера Лепажа. И вместе с тем является уникальным полуторачасовым аттракционом – выверенным, точным, сложным.

Этот спектакль – эксцентричная, яркая, метафоричная история балерины, которая на излете своей блистательной карьеры вспоминает о том, как летала на воздушном шаре, выступала на Бродвее, танцевала фламенко в гаванском порту. Париж, Лондон, Нью-Йорк, разумеется, Петербург – зрители едва успевают следить за сменой картинки на сцене. А еще за чудесами, которые являет почти сотня актеров. Феликс Михайлов собрал в спектакле лучших – пригласил полуфиналистку проекта "Голос" и участницу шоу "Точь-в-точь" Ксану Сергиенко, финалиста шоу "Танцы" Стаса Литвиненко, чемпионку мира по pole-dance и экс-солистку Cirque du Soleil Полину Волчек, лучшего воздушного гимнаста 2016 года Алексея Ишмаева. А в роли главной героини – той самой Прекрасной М – выступает балерина Вера Арбузова, звезда спектаклей Бориса Эйфмана "Красная Жизель" и "Кто есть кто", солистка Михайловского театра. Она находится в прекрасной физической форме и ради того, чтобы увидеть легендарную танцовщицу, зрители готовы платить любые деньги. А билеты на шоу стоят от 4000 до 104000 рублей!

Впрочем, желающих всегда больше, чем мест в зале. Поэтому, подобно булгаковскому Никанору Ивановичу сотрудники "Ленинград-центра" регулярно получают "мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания" от желающих попасть на спектакль.

Фото: пресс-служба Ленинград-центр

Герои спектакля парят на ремнях, китайской мачте и трапеции, выполняют сложнейший бланш во время воздушных номеров, демонстрируют акробатические номера на шесте, показывают фокусы такого уровня, что позавидует любой цирк в мире. Специальным гостем премьерных показов стал иллюзионист Шин Лим, который за последние несколько лет получил ряд престижных наград, одержав победу в международных профессиональных конкурсах магов. Он удивительным образом сочетает ловкость рук и хореографию и показывает такие трюки с самыми обычными картами, что иначе как чудом их не назовешь. Его график выступлений на Бродвее и в Лас-Вегасе расписан на два года вперед, но для Петербурга он нашел "окно" в несколько дней.

Фото: пресс-служба Ленинград-центр

Вообще, приглашение заморских звезд – фирменная примета "Ленинград-центра". Тут уже блистала британская певица Софи Эллис-Бекстор, теперь вот – Шин Лим. Причем их вставные номера выглядят в спектакле так органично, что кажется, будто специально создавались для шоу.

Режиссер Феликс Михайлов стремится к совершенству во всем. Костюмы – от модных дизайнеров, среди которых и Алена Ахмадуллина. А каждое мгновение спектакля – это цельная картинка, точная и яркая. Масштабные, подвижные, расписанные вручную, как это делали в старинных цирках и театрах, авторские декорации, модный 3d-мэппинг – все это помогает усилить мощный визуальный эффект. Но за внешними атрибутами стоит и глубокая мысль, которую заложил режиссер. 

Для зрителей увиденное неизменно становится потрясением, удивлением. И при выходе из "Ленинград-центра" хочется разглядеть в низком питерском небе мерцающую звезду – звезду по имени "Прекрасная М", в которую превратилась героиня спектакля.

Автор: Феликс Грозданов14 февраля 2017, 10:06

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