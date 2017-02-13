Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян

Россияне считают, что оказаться в одном самолете с Хиллари Клинтон – не самая большая удача. Большинство из них твердо убеждены: 69-летняя американка относится к самым скверным попутчикам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом hotels.com. Целых 42% респондентов заявили: они бы решительно отказались от отдыха в компании бывшего кандидата в президенты США. Сразу же за Хиллари следует Стас Михайлов – треть опрошенных категорически не согласны путешествовать с популярным певцом.

На третье место антирейтинга попала Анастасия Волочкова, активность которой в социальных сетях в последние годы вызывает самые неоднозначные отзывы. Вопреки всякой логике, ярый противник Хиллари Дональд Трамп также попал в немилость: с новоизбранным президентом Соединенных Штатов отказались отдыхать 26% опрошенных.

Hotels.com также обнародовал список самых востребованных попутчиков. Так, треть респондентов призналась, что мечтает провести отпуск с Анджелиной Джоли, а еще 28 % – рассказали о желании повстречать Джонни Деппа.

Но есть и обратная сторона медали. Треть горожан мечтает провести отпуск с... голливудской дивой Анджелиной Джоли, а 28% опрошенных женщин не отказалось бы от селфи с вновь свободным Джонни Деппом.

24 % не прочь зачекиниться в одном отеле с Дженнифер Энистон, а 23 % – с Джессикой Альбой. Попали в почетный рейтинг "мечты" и россиянки – Вера Брежнева и Мария Шарапова по-прежнему остаются кумирами миллионов мужчин и женщин.

Что касается самых знаменитых мужчин, то из россиян здесь красуется лишь Иван Ургант, провести отдых с которым хотели бы 20 % опрошенных. Также в список попал Бред Питт, Аль Пачино и кумир вот уже нескольких поколений Джордж Клуни.

Почти половина опрошенных мечтают попасть в Лос-Анджелес, остальные изъявили желание повстречать ту или иную знаменитость в Майами, Дубае или в городе всех влюбленных – Париже. Составители опроса уже приготовили инструкцию для путешественников. "Если вдруг вы решили отправиться в Лос-Анджелес, ниже варианты отелей, где вы сможете прочувствовать голливудский стиль жизни: Viceroy L‘Ermitage, Sunset Tower Hotel и The Hollywood Roosevelt", – заявили представители Hotels.com.