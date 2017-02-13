Как идеально выглядеть 14 февраля

Как правильно одеться, чтобы быть нарядным, но не переборщить Dni.Ru рассказал стилист, владелец салона красоты Анвар Очилов.

Что надеть дома

Прическу в виде локонов или выпрямленных волос сделайте дома, самостоятельно. Одежду выбирайте удобную для вас, но желанную для мужчины: это может быть новый пеньюар, юбка с майкой или уютное платье из вязаного трикотажа, оголяющее спину или одно плечо. Слишком нарочитый образ, словно вы в ресторане, однозначно будет неуместен.

#sexylegs #sexyhair #seductive #invitingeyes #sexydress #the_epic_queens Фото опубликовано The Epic Queens (@the_epic_queens) Фев 12 2017 в 4:05 PST

Мужчина может надеть любимые джинсы и чистую рубашку, этого достаточно. Важнее приготовить вкусный ужин, создать романтичную атмосферу музыкой, цветами и свечами.

Как собраться в ресторан

Для романтического вечера макияж и прическу лучше сделать в салоне красоты. Он должен подчеркивать ваш образ, поэтому будет лучше, если вы покажете своему мастеру фотографию платья. Если туалет яркий, с массивными украшениями – прическу делайте мягче, чем образ в целом (одежда и макияж).

Можно аккуратно нарастить ресницы и сделать акцент на глаза или на губы – выбирайте что-то одно! Но лучше не экспериментировать. Мужчины – большие консерваторы.

Идеальное платье для вечера — коктейльное, длиной по колено или до середины бедра. Не бойтесь подчеркнуть все свои плюсы, при этом выбирая лишь один акцент: покажите или ноги, или декольте, можно оголить или спину, или плечо. Цвета выбирайте яркие. Украшения – только ювелирные: натуральные камни, драгоценные металлы.

Свидание в кино и прогулка

Для такого свидания лучше всего подойдет или высокий хвост, или пучок. Образ должен быть сдержанным – никаких накладных ресниц и блеска. Акцент можно сделать на губы. Одежду выбирайте удобную и красивую. Цветовая гамма – пастельные тона! Это могу быть брюки, блуза, ботильоны на каблуке и маленькая сумочка. Вы будете выглядеть трогательно, мило и даже беззащитно.

OOTD✨ http://liketk.it/2qos4 @liketoknow.it #liketkit Фото опубликовано Sasha Simon • lolariostyle (@lolariostyle) Фев 12 2017 в 7:01 PST

Чтобы образ не казался скучным, сделайте акцент на аксессуарах. Если одежда с коротким рукавом, наденьте часы и несколько тонких браслетов на обе руки, на кофточку – броши или значки. Когда рукава длинные, сделайте акцент на кулоне – яркая, массивная бижутерия будет кстати.

Совсем не обязательно идти в магазин и тратиться на новые вещи. Найдите в своем шкафу темно-синее или черное платье-футляр, джинсы, юбку-карандаш, нежный кремовый свитер, блузку. Актуальные цвета: красный, зеленый, бежевый, все оттенки розового, синий, черный. Из принтов – полоска, а также крупные рисунки. Прическу выбирайте от наряда: сдержанная одежда подразумевает пучок, хвост, легкие волны. Ну а самое главное – огонь любви в ваших глазах! Тогда праздник удастся на все сто.