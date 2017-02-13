Внезапная смерть музыканта шокировала участников "Грэмми"

Во время церемонии вручения премии Американской академии звукозаписи стало известно, что на 77-м году жизни скончался джазовый музыкант Эл Джерро. О случившемся гости мероприятия узнали из социальных сетей.

О смерти Эл Джерро менеджеры певца написали на его фанатской странице в Facebook: "С чувством глубокой скорби мы вынуждены сообщить вам, что Эл Джерро скончался утром". Легенда мирового джаза ушла из жизни в одной из больниц Лос-Анджелеса.

Поклонники, друзья и коллеги музыканта выразили соболезнования. "Таких как он больше нет", "Твоя музыка была саундтреком ко всей моей жизни", "Спи спокойно, брат", – прокомментировали они печальную новость.

Эл Джерро становился обладателем "Грэмми" семь раз. Его вклад в распространение "инструментального пения" сложно переоценить. 30 сольных альбомов, три из которых – концертные, мировое признание и десятки наград, победы в номинациях "Лучшее вокальное исполнение", "Лучший вокальный джазовый альбом", "Лучшая музыка для кинофильма" и многих других – это был талантливый композитор и один из самых ярких джазовых исполнителей нашего времени.

На странице в Facebook уточняется, что музыкант скончался в окружении родственников. Фанатов и представителей прессы просят отнестись с пониманием к желанию семьи Эл Джерро сделать церемонию прощания закрытой.

