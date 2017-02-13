Доминикана: путеводитель по райскому острову

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Бузова и Тарасов сцепились на людях
партнеры
Вторник 21 февраля
Лента новостей
20:05
Москву сковали 9-балльные пробки
19:48
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира
19:42
В России резко рухнули цены на iPhone 7
19:30
Как выбрать брутальный подарок на 23 февраля
19:24
В центре Москвы инкассаторы угодили в ДТП
19:20
Яркие фото красавицы-жены Алиева
19:17
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
18:55
Программист из Перми создал терминатора (видео)
18:40
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
18:11
"Толстые" и "страшные" стюардессы обвинили "Аэрофлот" в дискриминации
18:01
В Москве возмутились русофобом Трампа
17:45
Порошенко рисуется перед Трампом
17:34
Под Москвой случилось смертельное ДТП
17:32
Опиум для народа нашли в ядовитых улитках
17:09
Ученые в панике из-за неожиданного открытия в космосе
17:09
Новый ведущий "Модного приговора" об "исчезновении" Васильева
17:05
Борющаяся с раком певица облысела
16:45
Lada Vesta пробилась на немецкий рынок
16:34
Киев испугался экологической катастрофы
16:28
Фадеев рассказал о родах Савичевой
16:13
Берлин травит оппозицию за тайные переговоры с Москвой
16:12
Путин поручил снести все хрущевки в Москве
16:06
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
16:03
В Москве загорелась детская школа искусств (видео)
15:57
Трамп покопался в грязном белье Порошенко
15:56
Казаченко стал безработным после скандала с женой
15:52
Путин посмертно наградил орденом Виталия Чуркина
15:52
Зачем россиян хотят ограничить в "наличке"
15:47
Как сейчас выглядит 52-летняя Ветлицкая
15:41
Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов
15:34
Сексуальная чиновница показала роскошную жизнь
15:27
Вологжанин случайно заживо сжег двух человек
15:24
Продюсер Стоцкой заговорила об избиении
15:23
Шаман назвал причину смерти Януковича-младшего
15:06
Исчезнувший сноубордист прятался от жены
15:03
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным
14:38
Кто заменит Виталия Чуркина в ООН
14:37
Красный Ferrari Трампа уйдет с молотка
14:34
Съевшая шаурму под Москвой девочка отравилась наркотиками
14:33
Катя Гордон во второй раз стала мамой
14:22
Наивный москвич отправил 4000 смс ради победы в лотерее
14:17
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
14:14
В центре Москвы киргиз избил уроженца Алеппо
14:01
Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
13:57
Украинский депутат общается с богом через чуб
13:52
KFC массово отказывается от ресторанов в России
13:51
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
13:38
Самые трогательные истории любви звезд
13:19
Лоза распек ненавистников Чуркина
13:17
Неожиданные факты из жизни Виталия Чуркина
13:16
Юноша очнулся по дороге на собственные похороны
13:14
Бесстрашная Савченко набросилась на Порошенко
13:11
Алиев назначил красавицу-жену на высокий пост
13:07
Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы
13:02
Киев готовит показательное убийство Максаковой
12:58
Странное заявление 70-летнего Вячеслава Малежика
12:54
Что стало с Лаймой Вайкуле после операции
12:51
Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
12:42
В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами
12:40
Как привести себя в форму к весне
12:27
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
12:23
Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине
12:16
Фадеев о Максаковой: Я очень разочарован
12:12
Путин обратился к семье Чуркина
12:08
Юлианна Караулова отменила свадьбу
12:04
Захватившему семью в заложники москвичу предъявлено обвинение
12:00
Пригожин о смерти Чуркина: Бывают же совпадения
11:55
Названо последствие злоупотребления алкоголем
11:49
В центре Москвы устроили стрельбу под звуки лезгинки
11:43
Тест-Драйв BMW 320d xDrive: послушный сумасшедший
11:40
Глюк`Oza отреклась от родной бабушки
11:36
Водителей хотят штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч
11:27
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
11:26
На юге Москвы найдено тело пенсионерки с кровоподтеками
11:25
Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов
11:24
Звездой показа стала больная модель
11:20
Джоли и ее дети шокировали поеданием пауков (видео)
11:18
Россиян отучат от наличных денег
11:05
В московской больнице пенсионер умер в очереди в туалет
10:53
В Москве на праздники ограничат продажу алкоголя
10:42
Раненный школьником инструктор умер в больнице
10:34
Россиянам станет выгоднее жить в съемных квартирах
10:34
Николай Расторгуев: Ощущения были ужасные
10:30
Мужчина выпал из окна Лианозовского театра и выжил
10:23
Российские вузы получат от правительства 10 миллиардов
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
09:59
Центробанк аннулировал лицензию московского банка
09:51
Падение самолета на торговый центр попало на видео
09:47
В Подмосковье 16-летняя роженица потеряла ребенка после укола
09:47
Клуни впервые высказался о беременности жены
09:39
В Москве из квартиры пенсионерки украли украшения на 3,5 млн
09:27
Павел Буре отказался от американского паспорта
09:07
Чемпион мира выпал из окна в Москве
09:01
Любовь Казарновская покидает Москву
08:52
В Москве найдено тело восьмиклассницы
08:42
Украина поглумилась над смертью Чуркина
08:40
Звезды сражены наповал смертью Виталия Чуркина
08:28
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
07:52
На северо-востоке Москвы пенсионер напал с ножом на сыновей
07:40
Самые жестокие правители
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин поручил снести все хрущевки в Москве
Друг Мары Багдасарян скрылся в больнице после смертельного ДТП
Кушанашвили больно от увольнения Корчевникова
Пелагею назвали "никакой вокалисткой"
Константин Эрнст возродил всеми любимый проект
Александра Васильева убрали из "Модного приговора"
Lifestyle

Доминикана: путеводитель по райскому острову

Фото: Tez Tour
Доминиканская республика – это небольшая страна, расположенная на острове Гаити в той точке земного шара, где Атлантический океан встречается с Карибским морем. Именно эти земли одними из первых увидели европейцы, отважившиеся пересечь океан. Легко представить, что на белоснежном песке, стоя в тени пальм и глядя на накатывающиеся, на берег бирюзовые волны, Колумб и его команда поняли – все лишения были не зря.
прочитано 5584 раза

Сегодня для того, чтобы очутиться в этом чудесном крае нет нужды месяцами плыть на корабле, пристально вглядываясь в горизонт. Обычно перелет из Москвы занимает порядка десяти часов. Это, несомненно, меньше трех месяцев, но с точки зрения многих путешественников, все равно долго. Однако часы, проведенные в самолете, с лихвой окупятся для того, кто все же решит посетить этот райский остров.

Почему именно Доминикана

Доминикана по праву считается одним из самых популярных туристических направлений для отдыхающих из США, Канады и Европы. Высокая оценка столь требовательных туристов говорит красноречивее любых рейтингов. Кроме того, важно помнить, что Доминикана – это не только пляжи с белым песком и кинематографично клонящимися пальмами, хотя и они, без сомнений присутствуют.

Ценители гольфа, дайверы, яхтсмены, серферы, а также просто любители активного отдыха без труда найдут для себя интересное занятие. Для семейных пар с детьми также не будет проблем с поиском наиболее подходящих условий. Будут приятно удивлены и те, кто на отдыхе предпочитает вкусно поесть и продегустировать разные вина. Остров также представляет самые широкие возможности и для экотуризма.

Фото: Tez Tour

Каждый регион в Доминикане имеет свои особенности. Плюсы и сильные стороны их всех объединяет Пунта Кана. Не случайно она стала самым популярным курортным местечком на острове. Впрочем, выбирать конкретное направление лучше исходя из собственных предпочтений, и тут как никогда будет важен совет профессионала.

Чем заняться 

Любителям гастрономических туров первым делом следует отправиться в регион Баваро, куда на гастроли приезжают мишленовские повара. Причем далеко ходить за высокой кухней не придется – роскошные рестораны находятся прямо на территории отелей. Впрочем, и тем, кто выберет место для отдыха попроще, разочаровывать свои вкусовые рецепторы не придется – страна славится вкусной и разнообразной едой. Сезон манго тут в июле, а бананы, гуава, папайя и ананасы растут круглый год.

Пляжный отдых, несомненно, заинтересует многих. И он действительно стоит того. Но чтобы по-настоящему почувствовать местную красоту, лучше не лениться, и заказать побольше экскурсий  в разные точки острова – подземные пещеры, плантации сахарного тростника, гроты, где можно встретить наскальную живопись индейцев.  

Доминикану также можно выбрать в качестве начальной точки для большого тура по странам Карибского бассейна и Латинской Америки. Отсюда удобно добираться до Кубы, Ямайки, Эквадора, Чили, Коста Рики, Венесуэлы и Панамы, а для граждан России заранее оформлять визу для их посещения не требуется. Майями находится всего в двух часах лета, однако тут придется заранее собрать документы для посещения США.

Как подготовиться к поездке

Местные шутят, что в Доминикане водятся только два опасных для человека хищника – это комары и обжигающие лучи солнца. И если комаров на острове встретить не так просто, в отелях добросовестно дезинфицируют территорию, то солнце поджидает туристов на каждом  сантиметре острова. Поэтому первый совет путешественнику, не желающему испортить впечатление от отдыха – запастись защитными кремами.

И еще – лучше взять с собой пустой чемодан. На обратном пути он наверняка будет буквально ломиться от гостинцев. Внимание следует обратить на ром (ценителям лучше выбирать из трех марок – Brugal, Barcelo, Bermudes) и сигары (здесь похвалы достойны как крупные всемирно известные производители, так и небольшие местные фабрики). Многие посвящают всю поездку вдумчивой дегустации и того, и другого, и по возвращению могут считать себя признанными экспертами.

Фото: Tez Tour

Из Доминиканы стоит привезти и косметические средства. Простое какао-масло всего за семь долларов сотворит с кожей настоящие чудеса. А в Альтос-де-Чавоне – городе художников – легко можно разжиться картинами современных мастеров, ювелирными украшениями тонкой работы и дизайнерскими вещами. В общем, какими бы ни были вкусы туриста, он точно найдет, чем заполнить свободное пространство  в чемодане.

Важно правильно приготовиться к продолжительному перелету, а также позаботиться, чтобы он не длился дольше положенного. Некоторые операторы предлагают относительно недорогие путевки, однако расплачиваться за такую скидку придется суточным полетом в неудобном самолете с пересадкой в третьей стране. Поэтому желательно заранее уточнить все детали – будет ли остановка для дозаправки, какое в самолете расстояние между креслами и так далее. И, чтобы не забивать себе такими мелочами голову, лучше переложить эту работу на плечи достойного туроператора.

Полезные советы

Лучше всего ездить в Доминикану на продолжительный срок – от десяти дней. Но и короткая четырехдневная поездка, при грамотном распределении времени, оставит неизгладимое впечатление. Долгий перелет определенно окупится положительными эмоциями и быстрой сменой впечатлений.

Фото: Tez Tour

При подборе бюджетных отелей важно обращать внимание на дату их последнего обновления. В жарком и влажном тропическом климате мебель и отделка быстро приходит в негодность. В среднем отели перестраивают внутреннее убранство раз в пять – семь лет.

Подбором и бронированием тура лучше заняться заранее. Благодаря раннему бронированию можно сэкономить до 20% от общей суммы. При этом полностью оплачивать поездку заранее не надо – достаточно лишь внести 30% предоплаты.

Также цена зависит от времени года. Вопреки расхожему заблуждению, сезона дождей в Доминикане нет – ездить туда можно круглый год. Дешевле всего получится посетить страну в конце сентября – октябре или в промежутке с апреля по май. Остальные месяцы – время высокого сезона и, соответственно, высоких цен.

Обязательно берите больше одежды и пару купальных костюмов. Из-за влажности приходится постоянно переодеваться, а купальники не успевают высыхать.

Фото: Tez Tour

В Доминикану хорошо летать и по случаю. Следует внимательно следить за афишей.  В марте в заливе Санома можно наблюдать китов, в сентябре здесь проходят фестивали гурманов, в середине октября проходит ежегодная неделя холостяков. На нее собираются все холостые и незамужние люди со всех уголков земного шара. В программе – вечеринки на пляже, экскурсии, ужины с необычными изысками, сеты от лучших мировых диджеев.

Вопрос цены

Фото: Tez Tour

В целом, стоимость поездки в Доминикану во многом зависит от отеля, в котором турист рассчитывает остановиться. Так, за семидневный отдых в трехзвездочном отеле Whala!Bavaro турист отдаст чуть больше 800 долларов. Стоимость же проживания в пятизвездочном Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana – одном из лучших отелей региона – будет стоить уже от полутора тысяч долларов. Впрочем, при желании можно подобрать вариант и за 15 тысяч долларов – взамен постояльцам предлагаются территория, размерами напоминающая настоящий город, полный зажигательных вечеринок и танцев. Найти укромный уголок для любителей побыть в тишине и покое тут также не составит труда.

Еще один отель, входящий в число лучших в Пунта Кане – Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort. Здесь цена размещения варьируется от 1,5 до 7 тысяч долларов. Территория отеля одинаково хорошо подойдет как семьям с детьми, так и взрослым парам, которые хотят побыть наедине. Все устроено таким образом, чтобы постояльцы не мешали друг другу наслаждаться отдыхом и SPA-процедурами.

Дни.Ру выражают благодарность туроператору Tez Tour за организацию поездки. 

Автор: Дмитрий Журин13 февраля 2017, 19:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неповторимые красоты Доминиканы

567

комментарии

Политика

Трамп покопался в грязном белье Порошенко
Кто заменит Виталия Чуркина в ООН
Шойгу припугнул "британскую кошку" медведем
Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным

Шоу-бизнес

Помощник об уходе Александра Васильева из "Модного приговора"
Борющаяся с раком певица облысела
Фадеев рассказал о родах Савичевой
У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Проишествия

Жена безумного москвича рассказала о захвате семьи
Падение самолета на торговый центр попало на видео
Стрелявший в инструктора юный москвич упал под поезд
В Москве таксист ограбил известного режиссера

Lifestyle

Никита Михалков попал в новый скандал
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"
Шоу-бизнес

Лоза распек ненавистников Чуркина

Певец высказался о смерти дипломата
Шоу-бизнес

Аглае Шиловской было омерзительно от Азизы

Популярная актриса раскрыла тайны закулисья шоу "Точь-в-точь"
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о родах Савичевой

Продюсер певицы прокомментировал новости о ее беременности
Спорт

Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

CAS отклонил апелляцию спортсменов

Гороскоп

Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок
Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля 2017 года
Гипнотизер раскрыл сущность Марии Захаровой
Борис Корчевников станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Звездой показа стала больная модель
Как после пластики менялась Вера Алентова
Тимати схватил Собчак за горло
75-летняя Тамара Москвина тряхнула стариной

Спорт

Фетисов оценил шумиху вокруг американского паспорта Буре
Вдова чемпиона мира рассказала о его последней ночи
Канадцы устроили греблю на льду (видео)
Названы самые богатые футболисты России

Регионы

Лучшие российские регионы по качеству жизни
Автобус два километра тащил выпавшую из него женщину
Уральская школьница хрустнула огурцом громче сирены
Подросток убил одноклассника во время урока
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru