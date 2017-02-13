Доминикана: путеводитель по райскому острову

Доминиканская республика – это небольшая страна, расположенная на острове Гаити в той точке земного шара, где Атлантический океан встречается с Карибским морем. Именно эти земли одними из первых увидели европейцы, отважившиеся пересечь океан. Легко представить, что на белоснежном песке, стоя в тени пальм и глядя на накатывающиеся, на берег бирюзовые волны, Колумб и его команда поняли – все лишения были не зря.

Сегодня для того, чтобы очутиться в этом чудесном крае нет нужды месяцами плыть на корабле, пристально вглядываясь в горизонт. Обычно перелет из Москвы занимает порядка десяти часов. Это, несомненно, меньше трех месяцев, но с точки зрения многих путешественников, все равно долго. Однако часы, проведенные в самолете, с лихвой окупятся для того, кто все же решит посетить этот райский остров.

Почему именно Доминикана

Доминикана по праву считается одним из самых популярных туристических направлений для отдыхающих из США, Канады и Европы. Высокая оценка столь требовательных туристов говорит красноречивее любых рейтингов. Кроме того, важно помнить, что Доминикана – это не только пляжи с белым песком и кинематографично клонящимися пальмами, хотя и они, без сомнений присутствуют.

Ценители гольфа, дайверы, яхтсмены, серферы, а также просто любители активного отдыха без труда найдут для себя интересное занятие. Для семейных пар с детьми также не будет проблем с поиском наиболее подходящих условий. Будут приятно удивлены и те, кто на отдыхе предпочитает вкусно поесть и продегустировать разные вина. Остров также представляет самые широкие возможности и для экотуризма.

Каждый регион в Доминикане имеет свои особенности. Плюсы и сильные стороны их всех объединяет Пунта Кана. Не случайно она стала самым популярным курортным местечком на острове. Впрочем, выбирать конкретное направление лучше исходя из собственных предпочтений, и тут как никогда будет важен совет профессионала.

Чем заняться

Любителям гастрономических туров первым делом следует отправиться в регион Баваро, куда на гастроли приезжают мишленовские повара. Причем далеко ходить за высокой кухней не придется – роскошные рестораны находятся прямо на территории отелей. Впрочем, и тем, кто выберет место для отдыха попроще, разочаровывать свои вкусовые рецепторы не придется – страна славится вкусной и разнообразной едой. Сезон манго тут в июле, а бананы, гуава, папайя и ананасы растут круглый год.

Пляжный отдых, несомненно, заинтересует многих. И он действительно стоит того. Но чтобы по-настоящему почувствовать местную красоту, лучше не лениться, и заказать побольше экскурсий в разные точки острова – подземные пещеры, плантации сахарного тростника, гроты, где можно встретить наскальную живопись индейцев.

Доминикану также можно выбрать в качестве начальной точки для большого тура по странам Карибского бассейна и Латинской Америки. Отсюда удобно добираться до Кубы, Ямайки, Эквадора, Чили, Коста Рики, Венесуэлы и Панамы, а для граждан России заранее оформлять визу для их посещения не требуется. Майями находится всего в двух часах лета, однако тут придется заранее собрать документы для посещения США.

Как подготовиться к поездке

Местные шутят, что в Доминикане водятся только два опасных для человека хищника – это комары и обжигающие лучи солнца. И если комаров на острове встретить не так просто, в отелях добросовестно дезинфицируют территорию, то солнце поджидает туристов на каждом сантиметре острова. Поэтому первый совет путешественнику, не желающему испортить впечатление от отдыха – запастись защитными кремами.

И еще – лучше взять с собой пустой чемодан. На обратном пути он наверняка будет буквально ломиться от гостинцев. Внимание следует обратить на ром (ценителям лучше выбирать из трех марок – Brugal, Barcelo, Bermudes) и сигары (здесь похвалы достойны как крупные всемирно известные производители, так и небольшие местные фабрики). Многие посвящают всю поездку вдумчивой дегустации и того, и другого, и по возвращению могут считать себя признанными экспертами.

Из Доминиканы стоит привезти и косметические средства. Простое какао-масло всего за семь долларов сотворит с кожей настоящие чудеса. А в Альтос-де-Чавоне – городе художников – легко можно разжиться картинами современных мастеров, ювелирными украшениями тонкой работы и дизайнерскими вещами. В общем, какими бы ни были вкусы туриста, он точно найдет, чем заполнить свободное пространство в чемодане.

Важно правильно приготовиться к продолжительному перелету, а также позаботиться, чтобы он не длился дольше положенного. Некоторые операторы предлагают относительно недорогие путевки, однако расплачиваться за такую скидку придется суточным полетом в неудобном самолете с пересадкой в третьей стране. Поэтому желательно заранее уточнить все детали – будет ли остановка для дозаправки, какое в самолете расстояние между креслами и так далее. И, чтобы не забивать себе такими мелочами голову, лучше переложить эту работу на плечи достойного туроператора.

Полезные советы

Лучше всего ездить в Доминикану на продолжительный срок – от десяти дней. Но и короткая четырехдневная поездка, при грамотном распределении времени, оставит неизгладимое впечатление. Долгий перелет определенно окупится положительными эмоциями и быстрой сменой впечатлений.

При подборе бюджетных отелей важно обращать внимание на дату их последнего обновления. В жарком и влажном тропическом климате мебель и отделка быстро приходит в негодность. В среднем отели перестраивают внутреннее убранство раз в пять – семь лет.

Подбором и бронированием тура лучше заняться заранее. Благодаря раннему бронированию можно сэкономить до 20% от общей суммы. При этом полностью оплачивать поездку заранее не надо – достаточно лишь внести 30% предоплаты.

Также цена зависит от времени года. Вопреки расхожему заблуждению, сезона дождей в Доминикане нет – ездить туда можно круглый год. Дешевле всего получится посетить страну в конце сентября – октябре или в промежутке с апреля по май. Остальные месяцы – время высокого сезона и, соответственно, высоких цен.

Обязательно берите больше одежды и пару купальных костюмов. Из-за влажности приходится постоянно переодеваться, а купальники не успевают высыхать.

В Доминикану хорошо летать и по случаю. Следует внимательно следить за афишей. В марте в заливе Санома можно наблюдать китов, в сентябре здесь проходят фестивали гурманов, в середине октября проходит ежегодная неделя холостяков. На нее собираются все холостые и незамужние люди со всех уголков земного шара. В программе – вечеринки на пляже, экскурсии, ужины с необычными изысками, сеты от лучших мировых диджеев.

Вопрос цены

В целом, стоимость поездки в Доминикану во многом зависит от отеля, в котором турист рассчитывает остановиться. Так, за семидневный отдых в трехзвездочном отеле Whala!Bavaro турист отдаст чуть больше 800 долларов. Стоимость же проживания в пятизвездочном Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana – одном из лучших отелей региона – будет стоить уже от полутора тысяч долларов. Впрочем, при желании можно подобрать вариант и за 15 тысяч долларов – взамен постояльцам предлагаются территория, размерами напоминающая настоящий город, полный зажигательных вечеринок и танцев. Найти укромный уголок для любителей побыть в тишине и покое тут также не составит труда.



Еще один отель, входящий в число лучших в Пунта Кане – Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort. Здесь цена размещения варьируется от 1,5 до 7 тысяч долларов. Территория отеля одинаково хорошо подойдет как семьям с детьми, так и взрослым парам, которые хотят побыть наедине. Все устроено таким образом, чтобы постояльцы не мешали друг другу наслаждаться отдыхом и SPA-процедурами.

Дни.Ру выражают благодарность туроператору Tez Tour за организацию поездки.