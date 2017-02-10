Умер известный оперный певец

Один из знаменитейших оперных певцов XX века, шведский тенор Николай Гедда ушел из жизни в возрасте 91 года, передает "Коммерсантъ". Свою музыкальную карьеру он начал в стокгольмской Королевской опере в 1952 году и уже к середине 50-х годов приобрел общеевропейскую известность. Последние студийные работы Гедды пришлись уже на начало 2000-х. Среди репертуара тенора особое место занимала русская классика – в частности, партия Ленского в "Евгении Онегине" Чайковского.