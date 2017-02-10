Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу

Заслуженная артистка РСФСР Нина Веселовская госпитализирована в одну из московских клиник с тяжелой травмой. В результате проведенного обследования врачи диагностировали перелом бедра. Актрису готовят к операции.

Как сообщает Life.ru, перелом произошел в результате падения артистки на улице. Серьезные переломы довольно опасны в пожилом возрасте, а потому во время операций особое внимание уделяется грамотной подготовке. В последние несколько лет 79-летняя Нина Валентина уже не появлялась в кино и на сцене, артистка вышла на пенсию и не так часто выходила из дома. Вероятно, женщина подскользнулась и не удержала равновесия из-за гололеда.

Выпускница Школсы студии МХАТ, она дебютировала в кино в 1957 году, сыграв Дашу Булавину в легендарной картине Григория Рошаля "Хождение по мукам". Впоследствии Веселовская сыграла более чем в двадцати кинолентах. В юности она играла в ведущих спектаклях театра им. К.С. Станиславского, в 1978 – ушла в театр-студию киноактера.

Поначалу она видела себя исключительно в качестве театральной актрисы. Тем не менее, Григорий Рошаль по достоинству оценил талант 20-летней Нины – ее стали приглашать на съемки все самые талантливые режиссеры советского кинематографа.

За свою карьеру Нина Валениновна успела сняться в картинах Тимофея Левчука, Юлия Карасика, Андрея Малюкова и многих других. Ей особенно удавались роли в исторических и драматических лентах.