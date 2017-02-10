Актрису "Волшебника из страны Оз" пытались изнасиловать на съемках

Спустя почти 78 лет после выхода фильма Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз" общественность шокирована правдой о съемках картины. Как оказалось, 16-летняя Джуди Гарленд неоднократно подвергалась сексуальным домогательствам со стороны актеров-карликов.

Об этом рассказал бывший муж легендарный актрисы – Сидни Лафт на страницах своей книги "Джуди и я: моя жизнь с Джуди Гарленд". По утверждениям Лафта, взрослые актеры постоянно "засовывали руки под юбку" юной актрисы. "Они были уверены в том, что им все сойдет с рук. Ведь они "маленькие", – негодует он в мемуарах.

Поверить в случившееся в конце 30-х сложно. Актеры-карлики были взрослыми мужчинами, каждому из них на момент съемок было более 40 лет. В книге Сидни признался: Джуди до конца жизни помнила о тех домогательствах. "Они делали ее жизнь просто невыносимой", – пишет Лафт.

Сидни и Джуди прожили в браке 13 лет, у них двое детей. Однако в 1965-м по инициативе взбалмошной Гарленд состоялся развод, после чего бывшие супруги практически не общались.

После разрыва с Лафтом Джуди еще дважды выходила замуж. Возможно, в книге есть объяснение: почему, по мнению Сидни, Гарленд никак не могла обрести счастье.

Джуди скончалась спустя пару недель после своего 47-летия. Ее супруг Миккин Динс нашел ее в ванной. По заключению медиков, смерть наступила в результате передозировки барбитуратами.

Что касается Лафта, то он скончался еще в 2005 году. Книга о Джуди Гарленд выйдет спустя 12 лет после его смерти – в марте этого года.