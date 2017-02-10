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Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Амуры, романтика и страсть: тон грядущих семи дней задает День всех влюбленных. У артистов не возникает вопроса "а не спеть ли мне песню о любви?". Спеть, еще как спеть, причем во всевозможных жанрах и вариациях. Dni.Ru рассказывают, куда на этой неделе можно будет отправиться со своей второй половинкой.
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10 февраля, пятница

В Галерее классической фотографии открыты двери выставки "Арктика: шаг за шагом. Полярная экспедиция "Картеш", где можно увидеть работы фотохудожников, которые вместе с учеными прошли более восьми тысяч миль в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей на борту исследовательского судна "Картеш". Это своего рода визуальный итог трехлетней работы экспедиции в Западной Арктике, около 100 снимков во всей красе рассказывают о природе и жизни в этих местах, куда так трудно добраться. Команда выдвинулась из порта Мурманск в акваторию Белого моря с заходом в порт Архангельск, затем отправилась в район Новой Земли и острова Вайгач с заходом в порт Нарьян-Мар. Далее настал черед Карского моря: судно с учеными и фотохудожниками прошло вдоль берега Ямала в Обскую губу с заходом в порт Ямбург.

Кирилл Толмацкий. Фото: vk.com/russianrastamafia

В клубе "16 Тонн" даст концерт кумир школьников начала "нулевых" Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом "Децл" (a.k.a. Le Truk). В какой-то момент артист ушел в тень, но сцена позвала вновь. Децл выпускает новые песни, они не кричат из каждого утюга, как когда-то, но тем не менее, многие отмечают, что повзрослевший рэпер, экспериментируя в свое удовольствие, делает хорошую музыку.

В Московском театре мюзикла продолжаются показы рок-оперы "Преступление и наказание", созданной Андреем Кончаловским на основе музыки Эдуарда Артемьева. Создатели по-своему интерпретировали знаменитый роман, перенеся действие в конец ХХ века, но, как оказалась, затронутые в романе темы не потеряли своей актуальности. В качестве выразительных средств используются современные декорации: стены-трансформеры, меняющие в мгновение ока "бэкграунд", уникальная технология 6D-видеомэппинга, позволяющая проецировать изображения на движущие предметы, дюжина проекторов, создающих 3D-эффект, для восприятия которого не нужны специальные очки. Все это является диковинным для отечественной сцены, а значит очень интересным. Показы будут идти до 26 февраля.

11 февраля, суббота

Фото: kristallexpo.ru

На бывшем ликероводочном заводе "Кристалл" в районе Лефортово состоится Московский слет коллекционеров. В мероприятии примут участие более 200 экспонентов из многих городов России и других стран, которые отправят любителей старины и винтажа в путешествие по страницам российской истории. На этом первом "февральском" слете особое внимание будет уделено Февральской революции и Временному правительству. Гостям будут представлены монеты и бумажные денежные знаки, марки, значки и ордена, открытки, военная амуниция, игрушки, украшения, одежда, парфюмерия, старинные автомобили, книги, фотографии и многое другое. Многие экспонаты можно будет не только увидеть, но и, при желании, приобрести. Мероприятие будет идти два дня.

12 февраля, воскресенье

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Приключения Людвига и Тутты". Эта музыкальная детская сказка основана на небольшой повести Яна Олофа Экхольма и рассказывает о дружбе лисенка и цыпленка. Семейство лисов живет в лесу, тринадцать лисят ходят лисью в школу, где их обучают хитрости и умению жить за чужой счет. А самый младший  из отпрысков Людвиг пока просто гуляет по лесу и дружит с местными обитателями, и он никого не хочет обманывать. Однажды лисенок натыкается на человеческую ферму и встречает там цыпленка Тутту, и это знакомство многое меняет в жизни двух семейств. Спектакль поднимает актуальные проблемы человеческих и внутрисемейных отношений.

В преддверии Дня всех влюбленных на сцене Государственного Кремлевского Дворца покажут уникальное праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы". Это музыкально-танцевальный проект, созданный известным аргентинским хореографом Сильвио Грандом, где  воедигно сливаются пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. Выступают танцоры из Аргентины, победители и призеры различных конкурсов. Также зрители услышат золотые голоса исполнителей Сезара Камарго, Сауле Искакову и Мартина Альварадо. Шоу пройдет в сопровождении симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA". Организаторы обещают подарки всем, кто придет в зал в красных нарядах.

Шуня Балашова. Фото: кадр youtube.com

В клубе "16 Тонн" пройдет тематический концерт absolut soul группы Shoo, который будет также посвящен Дню всех влюбленных. Программа под названием "Голова в облаках", в честь новой одноименной песне коллектива, будет выдержана в стиле "вечеринки в белом стиле": музыканты оденутся в белоснежные наряды, что рекомендуется сделать и гостям.  "Думаю, у каждого человека бывает в жизни такой период, когда хочется отрешиться от всех земных забот и окунуться в свое "пушистое белоснежное облако", – говорит лидер группы Шуня Балашова. – Там, с высоты, взглянуть на все происходящее свежим взглядом, подумать, переосмыслить и вдохновиться".

В ККДК "Подмосковье" города Красногорска Московская областная филармония покажет музыкально-художественное шоу с песочной анимацией "Русь Былинная". Зрители окунутся в удивительную историю, которая возникает в воображении Мальчика, главного героя. В ней будет Богатырь, вобравший в себя образы народных героев, который защищает свою Родину, преодолевает испытания, сражается с Трехглавым Змеем и обретает свою любовь. "Русь Былинная" предстает в виде неповторимой песочной анимации, которую прямо во время спектакля будет создавать художник Елена Ведерникова под музыку великих русских композиторов: Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова и других.

13 февраля, понедельник

"Бал вампиров". Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В театре МДМ состоится презентация альбома мюзикла "Бал Вампиров" на русском языке. В этом году шоу исполняется 20 лет. В пластинку вошли 11 хитов из спектакля, которые написаны выдающимся композитором Джимом Стейнманом, исполняются они звездами мюзикла в сопровождении оркестра в live-формате, что помогает максимально передать слушателям эмоциональную атмосферу. На презентации также пройдет автограф-сессия со звездами. Гости смогут подписать альбом и сфотографироваться с исполнителями главных ролей: Иваном Ожогиным, Еленой Газаевой, Кириллом Гордеевым, Ириной Вершковой и другими. Там же будет представлен клип на главный хит мюзикла Total Eclipse of the Heart в исполнении Ивана Ожогина и Елены Газаевой.

14 февраля, вторник

В Большом зале Культурного центра "Москвич" состоится концерт "Romantic Collection", где группа Atava Band под руководством талантливого саксофониста, перкусиониста, композитора и аранжировщика Антона Боева исполнит любовные суперхиты таких исполнителей, как Джорж Майкл, Стинг, Крис Де Бург, Кени Джи и многих других.  Специальные гости – лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов Андрей Солод, Анжелика Фролова, Татьяна Михина и Марио Али Дюранд Сутуев, которые придадут песням невероятный эмоциональный заряд. Разумеется, такой вечер не сможете обойтись без таких хитов "всех влюбленных", как "Bessa me mucho", "Feelings" и "You are so beautiful"…

В Рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского представят "Сюиту сказок" Александра Вершинина в варианте для фортепиано, вокала, саксофона, контрабаса, барабанов и струнного оркестра, где будет задействован Камерный оркестр "Инструментальная капелла" Московской областной филармонии. "Сюита сказок" – это жанр фьюжн, где гармонично сочетаются академическая музыка, джазовая импровизация, испанское фламенко и индийские ладово-ритмические структуры. Произведение неоднократно исполнялось музыкантами в камерном варианте на самых престижных джазовых сценах Москвы, а также в других российских городах и даже в Японии.

"Приключения Электроников". Фото: wikipedia.org

На сцену клуба YOTASPACE выйдет группа "Приключения Электроников" с концертной программой "Обыкновенное чудо". Если кто не в курсе, коллектив в зажигательной панк-рок обработке играет хиты советской эстрады, которые всем нам знакомы с детства. Даже тотчеловек, который пришел на концерт "Электроников" в первый раз, сможет подпевать группе вместе с залом.

В "Крокус Сити Холле" пройдет традиционный "бал" Александра Малинина. Первый подобный концерт состоялся в 1990 году и с тех пор стал традицией. На концерте прозвучат лучшие лирические романсы исполнителя. Как отмечают организаторы, тонкая лирика русского романса и эстрадной песни в мастерском исполнении Малинина задевает самые чувствительные струны души и достает до глубины сердец, даруя слушателям бурю эмоций.

В КЗ "Барвиха Luxury Village" состоится концерт Дениса Мацуева с новой программой "Классика и Джаз". Популярный пианист-виртуоз рассказывает: "Классика и джаз" – это две страсти, которые определяют мое пианистическое кредо. Импровизация, синтез различных направлений в музыке, слияние ярких симфонических аранжировок с современной джазовой ритмикой, разговор с друзьями и публикой о собственных чувствах через музыку". В концерте также примут участие юные талантливые музыканты, победители телевизионного конкурса "Синяя птица".

Денис Мацуев. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Kitagaki Jr.

А еще с 14 февраля стартует замечательная акция: в финале мюзикла "Золушка" прямо на сцене театра "Россия" каждый желающий сможет сделать предложение своей возлюбленной на глазах у сотен зрителей. Этот незабываемый момент будет похож на историю Золушки и прекрасного Принца, как девушка не мечтает об этом с детства? "В мюзикле "Золушка" зрителей особенно впечатляют чудеса, – рассказывает продюсер мюзикла, глава компании "Стейдж Энтертейнмент" Дмитрий Богачев. – Тыква в мгновение ока превращается в сказочную карету, которая взлетает в ночное небо. Золушка прямо в танце меняет ветхое одеяние на ослепительное бальное платье. Но чудеса случаются не только в сказке, но и в жизни! Это главное, что мы хотим сказать зрителям, проводя акцию "Выходи за меня!". Свадьба сказочных героев на сцене сменится предложением руки и сердца. Волнение, искренние слова, любовь и слезы – все это будет по-настоящему". Чтобы попробовать попасть в число счастливчиков, нужно зайти на официальный сайт мюзикла "Золушка", заполнить анкету и написать историю любви вашей пары. В числе победителей окажутся авторы самых романтичных историй. Акция действует до 8 марта.

15 февраля, среда

Ванесса Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Vaclav Salek

В "Крокус Сити Холле" выступит культовая скрипачка Ванесса Мэй. "Принцесса скрипки" в сопровождении оркестра сыграет лучшие произведения композиторов-классиков, а также творения современных авторов. Заниматься музыкой Ванесса (китаянка по матери, тайка по отцу, семья переехала в Великобританию) стала три года, а в десять лет уже выступала с филармоническим оркестром. Она стала самым молодым учеником в Королевском музыкальном колледже. И, невероятно, но факт, Мэй символично родилась в один день со знаменитым итальянским скрипачом и композитором Никколо Паганини. Мэй сумела создать свой уникальный стиль, где акустическая и электрическая скрипки сочетаются с современными ритмами техно, джаз, рэггей и другими. Даже если исполняется известная соната Бетховена, музыка звучит суперсовременно.

16 февраля, четверг

В Центре современного искусства "ВИНЗАВОД" откроется уже ставшая традиционной фотовыставка Best of Russia. Это порядка 300 уникальных снимков от любителей и профессионалов, которые расскажут о жизни России в 2016 году. Фотографии будут экспонироваться в пяти тематических разделах: "Природа", "Люди. События. Повседневная жизнь", "Архитектура", "Стиль" и специальной теме "Займитесь счастьем". Куратор проекта Лина Краснянская рассказывает: "Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. Несмотря на то, что разделы выставки, места съемки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую, выставка. Помимо естественного появления новых сюжетов и новых имен, даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с разных ракурсов, углов, точек зрения". По опыту прошлых лет можно быть уверенными, посмотреть будет на что. Выставка продлится до 26 марта.

В Московском областном театре драмы и комедии состоится второй концерт в рамках абонемента классической музыки №2 Московской областной филармонии. Камерный оркестр "Инструментальная капелла" под дирижерским управлением Алексея Миронова отыграет программу "Шутки и пародии в музыке". Да-да, юмор не чужд и композиторам, которые всегда были щедры на всевозможные выдумки. Достаточно вспомнить "Шутку" И.С. Баха, скерцо, ставшее частью классической симфонии, "Юмореску" А. Дворжака, пьесы Л. Андерсона, в одной из которых солирует пишущая машинка. Все это встречается и в современной музыке. В программе композитор Дмитрий Батин устроит музыкальное путешествие, где детская песенка "Чижик-пыжик" предстанет в стиле Баха, Моцарта и Прокофьева.

На киноэкраны выходит фэнтезийный фильм "Великая стена" с Мэттом Дэймоном в главной роли. Великая китайская стена должна сдержать натиск ужасных чудовищ. И если этот рубеж падет – на грани уничтожения окажется весь мир. Другой значимой новинкой станет лента "Лев", которая рассказывает историю мальчик из трущоб Сару, который в пятилетнем возрасте потерялся, но выжил. И вот через 25 лет он находит свой родной дом и свою мать.

Автор: Василий Ручкин10 февраля 2017, 10:31

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