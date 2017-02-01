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Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
"Мы даже подумывали дать название одной из серий "Негативная реакция" (англ. Backlash. – Прим. ред.) – признался Марк в интервью изданию The Guardian. Однако эпизода с подобным названием никто не увидел. Быть может, это намек на работу над пятым сезоном "Шерлока"?
Исполнитель роли Майкрофта Холмса также отметил, что любой популярный и успешный проект рано или поздно становится объектом для насмешек и необоснованной жесткой критики. Сериал компании BBC не стал исключением.
Последний сезон действительно показал рекордно низкие рейтинги по просмотрам. Так, в России третью серию долгожданного продолжения посмотрело в несколько раз меньше зрителей, нежели первую. Многие связывают это с тем, что кто-то из российских пользователей допустил "утечку" новой серии в интернет до ее выхода в эфир.
Вольная адаптация романа Артура Конан Дойля в исполнении продюсеров Марка Гэтисса и Стивен Моффата несколько лет назад в буквальном смысле покорила весь мир. Уже за один лишь трехсерийный первый сезон "Шерлок" стал обладателем премии "BAFTA" как "Лучший драматический сериал". Специальный полнометражный эпизод "Шерлок: Безобразная невеста", вышедший на большой экран в начале 2016 года, получил премию "Эмми" в категории "Лучший телефильм". Что же сегодня вызывает недовольство фанатов?
Многие кинокритики предполагают, что отрицательные оценки связаны исключительно с "завышенными ожиданиями" зрителей. Так, в каждом сезоне поклонники "Шерлока" ждали новых деталей-"сюрпризов" и режиссеры эти ожидания всегда оправдывали. Однако появление сестры главного героя (о которой в произведениях Конан Дойля нет ни единого слова) почему-то не на шутку расстроило многих.
Навсегда ли сериал потерял своих поклонников или же шумная критика, напротив, поспособствует росту его популярности – неизвестно. Но ясно одно – проект BBC общественность будет обсуждать еще долгое время. Кто знает, быть может мы вскоре увидим пятый сезон, а вместе с ним и пресловутый эпизод о негативной реакции?
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