10 эффективных продуктов для детокса

Что бы такого съесть, чтобы очистить организм от токсинов и похудеть? Есть люди, которые используют быстрые методы или дорогие средства для снижения веса, но стоит дать слабину, и вы снова набираете ненавистные лишние килограммы.

Полезнее и экономичнее использовать для очищения организма дары природы. Список продуктов, чьи свойства проверены временем, опубликовал Kleo.ru.

КЛЕТЧАТКА

Это лучшее, что вы можете сделать для своего кишечника: употреблять достаточно отрубей, свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов и злаков. Организм в ответ позаботится об очищении, снижении уровня холестерина и сахара в крови, нормализации микрофлоры.

ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ





Богатые клетчаткой семена льна очень полезны для женщин – в их состав входят антиоксиданты, калий и магний, а также витамин Е. Кроме того, это надежный поставщик жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Кстати, в льняном масле эти полезные жиры содержатся в наиболее сбалансированном соотношении. А это значит, помимо очищения организма и улучшения состояния волос, ногтей и кожи, вас ждет здоровое сердце.

Для детокса хороши как льняные семена, так и льняное масло. Принимать и то и другое стоит по утрам натощак. Здесь важно не переборщить: не больше одной столовой ложки льняного масла и не больше горсти льняных семян. Разжевывать твердые семена – та еще задача, но можно перед употреблением их перемолоть.

Противопоказания: беременность и кормление грудью, фиброма матки, эндометрит, поликистоз, панкреатит, воспалительные процессы в кишечнике, камни в мочевом или желчном пузыре.

КУРАГА С ЧЕРНОСЛИВОМ

Природное слабительное, которое способствует похудению – смесь кураги с черносливом. Для этого нужно на ночь залить ее почти кипятком (лучше все же дать воде немного остыть и потом добавить к сухофруктам). Утром натощак выпить настой и съесть курагу с черносливом.

МЕДОВАЯ ВОДА

Похудеть на одной только медовой воде получится, но не сразу – напиток придется принимать не один месяц. Но зато результат будет стойким и безопасным. А в качестве дополнительных бонусов вас ждет нормализация пищеварения, энергичность, укрепление иммунитета. И кстати, шоколадок и пирожных будет хотеться меньше.

Вы наверняка знаете, что мед нельзя ни в коем случае заливать кипятком. Вода должна быть теплой и обязательно очень чистой. Вам понадобятся 1 стакан воды и 1 чайная ложка натурального меда. Готовить медовую воду и принимать ее следует по утрам и на пустой желудок.

СЛИВЫ





И здесь речь пойдет не только о черносливе. Сливы избавляют наш организм от отеков, выводя лишние соли и жидкости, снижают кислотность желудка. Их советуют есть при запорах, при болезнях желчного пузыря. Зимой к нашим услугам чернослив, который можно есть просто так, а можно сварить компот. Летом – свежие сливы, из которых можно сделать пюре или выжать сок. Чем спелее фрукт, тем лучше.

СВЕКЛА

Хочетите улучшить свой обмен веществ? Тогда вам за свеклой. Она и кишечник почистит, и избавит от дисбактериоза, и улучшит состояние крови. В состав свеклы также входит фолиевая кислота, которая так важна при беременности.

Если вам хочется получить максимум пользы от этого вкусного и полезного корнеплода, попробуйте свекольный сок. Правда, он очень концентрирован, и его лучше употреблять в небольших количествах.

Противопоказания: свеклу ее не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, мочекаменной болезни и хронической диарее.

ТЫКВА





Низкокалорийный продукт, который легко усваивается и помогает кишечнику выводить массу вредных веществ — это все о тыкве. Она успокаивает нервную систему, обладает омолаживающим эффектом, укрепляет сосуды. Семечки тыквы помогают бороться с паразитами.

Тыква полезна в любом виде. В виде каши у нее более мягкое воздействие на организм. Особенно хорошо тыквенная каша сочетается с пшеном. Сок из тыквы помогает очистить печень, вывести токсины и радиоактивные вещества из организма.

БАНАНЫ

Эти фрукты хорошо усваиваются из-за большого содержания клетчатки, а благодаря высокому содержанию калия нормализуют процессы обмена в желудочно-кишечном тракте. Попадая в желудок, бананы обволакивают его стенки, помогая восстановлению слизистой оболочки.

ШПИНАТ





Это настоящий кладезь полезных веществ. При регулярном употреблении он и состав крови улучшает, и зрение, и сил от него прибавляется (может, и не так, как у моряка Папая, но достаточно). Кроме того, этот зеленый листовой овощ является естественным "моющим средством" толстой кишки, которое помогает стимулировать рост полезных бактерий, что в свою очередь улучшает пищеварение. Шпинат также поможет попрощаться с сухим и жестким стулом. А еще шпинат очень полезен беременным.

ЛИМОН С КОЖУРОЙ

Не спешите избавляться от цедры этого фрукта – как утверждают ученые, в ней в 10 раз больше полезных веществ, чем в самом цитрусе. Лимон с кожурой помогает притормозить старение, уничтожает гнилостные бактерии и является отличным средством при вздутии живота. Не говоря уже о нормализации работы кишечника и улучшении пищеварения.