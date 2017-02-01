Самые ожидаемые фильмы февраля

В последнее время режиссеры все чаще балуют зрителей новыми и интересными фильмами. Какой из них посмотреть в кинотеатре? Dni.Ru представляют подборку наиболее ярких премьер предстоящего месяца.

"Отпетые напарники" (режиссер Ренни Харлин)

Хорошие новости для поклонников Джеки Чана: в прокат выходит новая захватывающая картина с участием лучшего мастера трюков. "Отпетые напарники" – фильм, в котором смешались все жанры. Здесь есть чем "поживиться" любителям триллеров, комедий, драм и, конечно же, приключений.

Премьера: 2 февраля

"На пятьдесят оттенков темнее" (режиссер Джеймс Фоли)

Экранизация второго романа Э.Л. Джеймс вновь обещает побить все рекорды проката. Анастейша Стил вынуждена справляться с сильнейшими чувствами к возлюбленному, а именно – со злостью и ревностью. Что касается главного героя, то Джейми Дорнан специально для роли "обзавелся" небольшой щетиной – ведь после выхода "50 оттенков серого" поклонники саги высказали мнение, что Кристиан Грей недостаточно брутален.

Премьера: 9 февраля

"Обитель зла: Последняя глава" (режиссер Пол Андерсон)

Шестой (и заключительный) фильм из серии "Обитель зла" поклонники красавицы Милы Йовович ждали более четырех лет. И эта премьера их вряд ли разочарует! Противостояние между главными героями и корпорацией "Амбрелла", последствия "решающего удара" по выжившим и последний шанс на спасение – новый фантастический боевик Пола Андерсона определенно понравится настоящим ценителям захватывающего кино.

Премьера: 10 февраля

"Лунный свет" (режиссер Барри Дженкинс)

Впервые комедийная драма Барри Дженкинса была представлена на международном кинофестивале в Теллуриде. Лента получила сразу несколько номинаций на "Золотой глобус", а также была номинирована на "Оскар" в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Любите драматические картины с философским уклоном? Тогда "Лунный свет" – то, что вам точно понравится.

"Гуляй, Вася!" (режиссер Роман Каримов)

Легкая комедия от режиссера "Неадекватных людей" – лучшее решение для романтичного вечера. Главного героя ожидает одно из самых значимых событий в жизни – свадьба. И все бы ничего, если бы он уже не был женат.



Премьера: 16 февраля

"Вурдалаки" (режиссер Сергей Гинзбург)

Мистический триллер Сергея Гинзбурга собрал в одно время и в одном месте сразу всех современных звезд отечественного кино. Экранизация рассказа Алексея Толстого "Семья вурдалака" обещает стать более чем впечатляющей. Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Юлия Ауг и Михаил Пореченков – любимые актеры помогут вам окунуться в мир настоящих вампиров. Михаил Пореченков, к слову, выступил в роли главного воина и борца с "нечистью". При заявленных жанрах картины – "триллер" и "ужасы" – все участники съемочной группы как один утверждают: основная идея фильма – в превосходстве любви.

Премьера: 22 февраля

"Джеки" (режиссер Пабло Ларраин)

Биографическая драма, посвященная вдове президента Джона Кеннеди, была по достоинству оценена еще в августе, после премьеры на Венецианском международном кинофестивале. Убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года вызвало широкий общественный резонанс, который не стихает и в наши дни. В попытках разгадать, кто и зачем "заказал" одного из самых известных политических деятелей, многие забыли о супруге покойного. Жаклин тем временем несколько дней находилась в состоянии сильнейшего шока и категорично отказывалась снимать розовый костюм, испачканный кровью мужа...

Премьера: 23 февраля