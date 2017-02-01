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Известный актер скончался от рака

Франк Пеллегрино. Фото: youtube.com
В США на 73-м году жизни скончался известный актер, звезда сериала "Клан Сопрано" Фрэнк Пеллегрино. Как сообщают западные СМИ, артист умер после продолжительной и тяжелой борьбы с раком.
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Он запомнился поклонникам как блестящий актер "бандитских" картин. Фрэнк регулярно получал предложение на роли крестных отцов, благородных преступников и безжалостных мафиози. Исключением стал легендарный сериал Джона Паттерсона "Клан Сопрано", где Пеллегрино досталась роль агента ФБР.

В Америке он был известен и как успешный ресторатор. Будучи совладельцем одного из престижных ресторанов Нью-Йорка – "Рао", Фрэнк не раз демонстрировал таланты истинного кулинара. На его счету несколько поваренных книг – "Поваренная книга от лучших поваров "Рао", " Лучшие рецепты" и "Самые вкусные блюда-гриль". Его ресторан всегда славился особой, "богемной" атмосферой, Пеллигрини даже выпустил диск, на котором записаны композиции из репертуара знаменитого музыкального автомата "из Рао".

Франк Пеллегрино. Кадр из сериала "Клан Сопрано"

Актер прославился не только ролью в "Клане Сопрано". Его также можно увидеть в культовом фильме Шейна Блэка "Славные парни" и в сериале "Закон и порядок: Преступное намерение". Его ресторан постоянно появляется в кадре самых популярных телепроектов, а среди завсегдатаев заведения регулярно можно было увидеть таких звезд как Вуди Аллен, Майкл Дуглас и Тони Беннетт.

Последние несколько лет Пеллегрино проходил лечение от рака легких, которое, увы, оказалось безуспешным. Он скончался в одной из лучших клиник Манхэттена. Актеру было 72 года.

Автор: Андрей Петрунян1 февраля 2017, 12:40

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