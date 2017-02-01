Россияне перестали выезжать за рубеж

Судя по данным прошедшего года, россияне все реже могут себе позволить отдых за границей. Те, кто не пожертвовали отпуском, стали тратить на заграничных курортах существенно меньшие суммы.

Если в 2015 году количество выезжающих за рубеж составляло около 40% туристов, то в 2016-м эта цифра уже уменьшилась в два раза – до 20%. Такие данные передает Lenta.ru со ссылкой на несколько турагентств. Так, сотрудники бюро "Горячие туры" отметили, что в целом за последние два года количество отдыхающих сократилось на 30-50%.

Как рассказала изданию директор департамента агентской сети BSI Group Татьяна Белова, подобный спад наблюдается среди туристических пакетов эконом-класса. Россияне, которые могут себе позволить отпуск VIP-уровня, отдыхают в обычном режиме – в лучших отелях мира и по несколько раз в год.

Что касается путешественников, предпочитающих бюджетный отдых никакому, средний чек на отпуск у них уменьшился почти на 10% – с 62 тысяч рублей до 56. Как правило, туристы стараются экономить на экскурсиях и развлечениях, только потом – на питании и ресторанах.

Эксперты связывают спад спроса на путешествия среди россиян не только с экономическим кризисом, но и с временным закрытием самых популярных направлений. Так, при прекращении авиаперелетов в Египет в конце 2015 года одни отказались от ежегодного отпуска, а отсутствие чартерных рейсов в Турцию заставило других вспомнить о морских курортах России.

Как ранее писали Dni.Ru, уже в феврале может быть возобновлено авиасообщение между Россией и Египтом. Контрольная проверка Росавиации намечена на 8-9 февраля. Если все пройдет удачно, вскоре мы услышим заявление от представителей Министерства транспорта РФ.