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Культура

За что травят режиссера Быкова

Юрий Быков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
На голову талантливого режиссера и сценариста который день льются чуть ли не обвинения в предательстве. Чем же не угодил Юрий Быков либерально настроенной публике, разбирались Dni.Ru.
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Нынче ведь какие времена – если ты ходишь на несанкционированные митинги, ругаешь власть, видишь в своей стране только негатив, то считаешься модным хипстером и прогрессивным либералом. А если тебе вздумается проявить патриотизм, сказать доброе слово о чем-то, тут же тебя заплюют, заклюют, затопчут, обзовут "ватой". Мол, кремлевский заказ, путинская агитка.

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Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто

Именно так случилось с режиссером Юрием Быковым. Когда он снял фильм "Майор", в котором показал нравы в системе правоохранительных органов, его провозгласили одним из героев современности. Социальная чернуха была воспринята либералами как зеркало окружающей действительности. Они буквально визжали от восторга, нервно потирая потные ладошки. В том фильме, напомним, полицейский случайно сбил насмерть ребенка, его сослуживцы, заметая следы нечаянного преступления, убили отца мальчика, а затем и мать. 

Следующий фильм Быкова "Дурак" снова вознесли до небес. Мол, как правильно, как здорово он показал убогость, мерзость, продажность в сфере ЖКХ, определив роль "маленького человека" в современной России.

А когда режиссер  – всего в одной картине! – сменил тональность, тематику и настроение, его практически прокляли. Причем те же самые поклонники, которые еще не так давно хвалили и благодарили за смелость и правдивость. Речь идет о сериале "Спящие", показанном на Первом канале. Если вкратце, то это многосерийная история о сотрудниках спецслужб. Сюжет крутится вокруг полковника ФСБ Родионова, который в 2013 году обнаруживает: американские спецслужбы активируют "спящих" шпионов, чтобы сорвать подписание газового контракта между Россией и Китаем.

И вот тут-то либералы запели иначе. Они буквально захлебнулись в собственных помоях, крича, что Быков снял "пропагандистский бред",  "экранизацию страхов и иллюзий Кремля". Особенно неистовствовало "Эхо Москвы". Обозреватель этой радиостанции Александр Плющев отметил: "Очень радостно за некогда хорошего режиссера Юрия Быкова, особенно если ему достойно заплатили за этот адский трэш, снятый примерно как снимали в 90-х". 

"Осознают ли люди, причастные к созданию пропагандистского продукта, что они делают", – поливала Быкова в эфире "Эха" телекритик Ирина Петровская. Мол, он обманул ожидания интернет-аудитории, которая горячо приветствовала его предыдущие картины.

А травлю, которую Быкову устроили либералы, Петровская объяснила просто: "Это не травля, это глубокое потрясение части публики, большой части от того, как сегодня уже в иных форматах, нежели просто телевизионные общественно-политические шоу используют одни и те же пропагандистские клише. И в таком "художественном" варианте и воплощении они, с одной стороны, для кого-то, может быть, комичнее, если вообще кто-то это воспринимает как комизм, чем прямые пропагандистские внушения, которые мы каждый день слышим и видим".

Авторов сериала "Спящие" обвинили и в том, что они "второй раз убили Анну Политковскую, которая выведена как сумасшедшая тетка. И сделано это в угоду определенным людям во власти".

И режиссер не выдержал этого прессинга. "Хочу попросить прощения, что прежде чем стать взрослым, разумным человеком, привлек к себе такое внимание и заставил думать, что я – ориентир. Это далеко не так. Я слабый, сомневающийся человек, чья мягкость и дезориентированность в моменте привела к тому, что лучшие умы страны от меня окончательно отвернулись, – написал он в открытом письме. – Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале "Спящие". 

"Желание внести свой вклад против "оранжевой революции" в стране, основанное на патриотизме, – цель похвальная, но напрочь архаичная, – продолжает режиссер. – Люди все-таки должны протестовать и требовать справедливости, иначе не будет перемен, а я предал все прогрессивное поколение, которое что-то хотело изменить в этой стране. Боюсь, что после совершенного я больше не могу быть публичной фигурой и объектом следования. Мне придется уйти надолго в тень и даже не для того, чтобы мои преступления забыли, а для того, чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить. Прошу вас понять меня правильно. Картина "Завод" будет доделана, но, вероятно, это будет моя последняя картина. Я, как говорится, все… из-за собственной глупости и трусости. Мои искренние соболезнования всем поклонникам предыдущих картин. Всего вам доброго".

На его защиту встал автор сценария "Спящих" Сергей Минаев. "Вы молодцы, конечно. Организовать такую скоординированную травлю Юры Быкова, такой спектакль, где каждый актер дополняет другого, где оркестр день за днем набирает темп, чтобы в финале грянуть всеми инструментами – такому не учат на Первом канале, не учат в ФСБ или администрации президента. Это должно идти от самого сердца. И я, вроде бы, каждого из вас давно знаю, помню "все ваши трещинки" и могу написать трактат на тему "Удивительные мрази и где они обитают" – но все равно каждый раз поражаюсь, насколько филигранно вы умеете выбрать самого слабого, самого неустойчивого и травить, травить его всей своей сворой", - написал он в Facebook. 

Видя все это, хочется вспомнить две показательные истории: с Владом Галкиным, которого просто затравили, и с режиссером Алексеем Сахаровым, который умер, прочитав разгромную статью на свой фильм "Барышня-крестьянка". Если Быков не выдержит этого либерального улюлюканья и шквала камней, исход может быть не менее трагичным. 

Автор: Иван Губкин16 октября 2017, 17:37

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