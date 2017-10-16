Звезда "Игры престолов" выходит замуж

Одна из самых красивых актрис из сериала "Игра престолов", исполнительница роли Сансы Старк объявила о помолвке. Софи Тернер обручилась с певцом Джо Джонасом.

О грядущей свадьбе 21-летняя Софи Тернер сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала снимок обручального кольца, сопроводив его романтичной фразой: "Я сказала да".

Счастливый пост собрал более миллиона лайков и почти 45 тысяч комментариев пользователей. Поклонники звезды "Игры престолов" поздравили ее с помолвкой и пожелали счастья.

Впрочем, нашлись и те, кто скептически воспринял это событие. "Почему он?" – поинтересовался у Софи один из фолловеров.

I said yes. Публикация от Sophie Turner (@sophiet) Окт 15 2017 в 10:39 PDT

Интересно, что возлюбленный актрисы, 28-летний Джо Джонас опубликовал в своем аккаунте аналогичный пост. "Она сказала да", – подписал снимок музыкант.

Публикация от Sophie Turner (@sophiet) Июл 17 2017 в 6:27 PDT

Софи и Джо начали встречаться в 2016 году. В отличие от большинства звездных пар, влюбленные решили не скрывать свои чувства от публики. Актриса и музыкант регулярно выкладывают в соцсети совместные фото, давая возможность поклонникам следить за своей жизнью.

Публикация от Sophie Turner (@sophiet) Мар 29 2016 в 7:08 PDT

Публикация от Sophie Turner (@sophiet) Июл 13 2015 в 11:51 PDT

Популярность Софи Тернер принес телесериал "Игра престолов". Актрисе досталась роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк.