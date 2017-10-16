Звезда "Игры престолов" выходит замуж
О грядущей свадьбе 21-летняя Софи Тернер сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала снимок обручального кольца, сопроводив его романтичной фразой: "Я сказала да".
Счастливый пост собрал более миллиона лайков и почти 45 тысяч комментариев пользователей. Поклонники звезды "Игры престолов" поздравили ее с помолвкой и пожелали счастья.
Впрочем, нашлись и те, кто скептически воспринял это событие. "Почему он?" – поинтересовался у Софи один из фолловеров.
Интересно, что возлюбленный актрисы, 28-летний Джо Джонас опубликовал в своем аккаунте аналогичный пост. "Она сказала да", – подписал снимок музыкант.
Софи и Джо начали встречаться в 2016 году. В отличие от большинства звездных пар, влюбленные решили не скрывать свои чувства от публики. Актриса и музыкант регулярно выкладывают в соцсети совместные фото, давая возможность поклонникам следить за своей жизнью.
Популярность Софи Тернер принес телесериал "Игра престолов". Актрисе досталась роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк.
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