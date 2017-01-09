Райкина срочно прооперировали после травмы

Руководитель театра "Сатирикон" перенес хирургическую операцию в одной из столичных клиник. Ранее Константин Райкин получил серьезную травму ноги.

Как сообщает Life.ru, 66-летнему Константину Аркадьевичу диагностировали разрыв сухожилия мышцы бедра. На данный момент режиссер находится в стационаре. По информации источников издания, его состояние стабильно.

Ранее Райкин уже был прооперирован в одной из больниц Тобольска. Режиссер сообщил тобольским СМИ, что получил травму в результате падения. "Не заметил ступеньку и оступился", – рассказал он и отметил, что все ближайшие спектакли будут отменены.

Тем не менее тобольским зрителям удалось лицезреть легендарного маэстро на сцене... в гипсе. В таком виде Райкин вышел к публике в первые дни после травмы, вероятно не понимая, какие серьезные последствия это может вызвать.

Как сообщали ранее Dni.Ru, медики прописали Константину Аркадьевичу полный покой. Райкин и сам заявлял в интервью, что не намерен "прыгать и скакать" после полученной травмы. Также он признавался, что нисколько не сомневается в профессионализме тобольских медиков. Вероятно, полученная травма дала о себе знать после возвращения режиссера в Москву.