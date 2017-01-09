Драматические неожиданности репетиции "Оскара"

Результаты вручения престижной кинопремии "Золотой глобус-2017" во многом оправдали ожидания критиков. Однако некоторые моменты стали полной неожиданностью для всех.

Фильм-мюзикл Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд" ожидаемо взял все семь наград, на которые был номинирован. Трагикомедия молодого режиссера и сценариста получила положительные оценки от кинокритиков всего мира и, вероятно, покажет высокие рейтинги в кинопрокате. Лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий и лучшая музыка – по всем этим показателям жюри "Золотого глобуса" признали творение Шазелла лучшим. Кроме того, исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг названы лучшими исполнителями главных ролей в комедии или мюзикле.

По-настоящему неожиданными стали результаты в категории "Драма". Все прочили Натали Портман "Золотой глобус" и последующий "Оскар" за роль Жаклин Кеннеди в биографической драме Пабло Ларраина "Джеки". Однако Портман опередила французская актриса Изабель Юппер. Исполнительница роли Мишель Леблан в нашумевшей картине Пола Верховена "Она" едва ли не единогласно была признана лучшей актрисой драматического фильма. 63-летняя Юппер не впервые покоряет жюри престижных кинофестивалей – за ее плечами награды Каннского фестиваля, премия "Сезар", BAFTA и многие другие.

Драма Кеннета Лонергана "Манчестер у моря" была выдвинута сразу на пять номинаций, но награду получила только одну. Исполнитель главной роли Кейси Аффлек по праву был признан лучшим актером. Почему же картина не получила столь ожидаемое и почетное звание "Лучшая драма"? Ее опередил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Члены съемочной группы на церемонии признались: для них присуждение самой главной награды "Золотого глобуса" стало полной неожиданностью.

Виола Девис уже не первый год ждала свой "Золотой глобус" и, наконец, дождалась. Получая награду за роль в фильме "Ограды", актриса в шутку поругалась на членов жюри за свои многолетние "мучения".

Не остались без внимания и телепроекты. Лучшим драматическим телесериалом стала долгожданная многосерийная картина, посвященная жизни королевской семьи. Премьера сериала "Корона" состоялась в ноябре прошлого года, но уже покорила телезрителей по всему миру.

Кинопремия "Золотой глобус" издавна считается едва ли не "генеральной репетицией" премии американской киноакадемии "Оскар". Зачастую победители в номинациях действительно совпадают. Вспомним Леонардо ди Каприо: кинопремию за лучшую драматическую роль в фильме "Выживший" актер изначально получил именно на "Золотом глобусе", впоследствии повторив свой успех на "Оскаре".

