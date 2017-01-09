В Москве известного художника нашли мертвым

Известный художник Александр Шафранский найден мертвым в своей квартире на юго-востоке столицы. Ранее племянница живописца заявила в правоохранительные органы о пропаже своего родственника.

Как сообщает Life, сотрудники МЧС вскрыли квартиру пропавшего мужчины, где и обнаружили его тело. По предварительным данным, Шафранский покончил с собой. Согласно некоторым источникам, разрыв с супругой Еленой Шафранской стал для художника серьезным ударом. Однако, по информации в социальных сетях, Александр и Елена расстались уже несколько лет назад и сохранили дружеские отношения.

Александр Шафранский известен не только в нашей стране, но и во всем мире. Член Союза художников России и Международного союза художников ЮНЕСКО, он привлекал внимание самых взыскательных критиков и коллекционеров.

Бывшая супруга живописца Елена Шафранская сообщила о случившейся трагедии на своей странице в Facebook 29 декабря. Художники и ценители столицы скорбят по ушедшему коллеге. "Он посвятил себя искусству", – пишут они в социальных сетях.

Соседи Александра рассказали изданию Life, что последние несколько лет живописец вел затворнический образ жизни, после развода жил один и мало общался с окружающими. В Рождество, 7 января, художнику должно было исполниться 70 лет, но до своего юбилея он не дожил. Родственники Александра не дают комментарии, действительно ли причиной самоубийства могла стать ссора с женщиной или же на столь решительный шаг у Шафранского были другие причины.

