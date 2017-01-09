Константин Эрнст потерпел неудачу

Впервые за четыре года Первый канал ушел с лидирующих позиций телевизионного рейтинга. По статистике, в последние годы федеральные каналы все больше проигрывают в пользу менее значительных телепроектов.

По итогам 2016 года наиболее популярным среди телезрителей стал телеканал "Россия 1". Как сообщает "Коммерсантъ", именно этот канал смотрели 13, 6 % от общего числа аудитории старше 18 лет. Для "России 1" подобные показатели стали дебютными – ранее Первый канал уже опускался в рейтинговой таблице, но тогда (в 2012 году) лидерство досталось телеканалу НТВ.

Как показывает статистика, в последнее время телезрителям больше по вкусу различные юмористические и авторские проекты, представленные "мелкими" телеканалами. Так, если в 2015 году "большую тройку" федеральных каналов (Первый, "Россия 1" и НТВ) выбирали более 50 % телезрителей, то в 2016-м – лишь 36 %.

По подсчетам медиааудитора Etat Control International на основе данных Mediascope, снизилась и доля Первого канала на общем рынке телерекламы – с 21 % до 19 %. Однако представили канала эту информацию не подтвердили, отметив, что рекламный бюджет "Первого" не претерпел значительных изменений.

Действительно ли Константину Эрнсту стоит обеспокоиться телевизионными рейтингами и судьбой центрального телеканал страны? Вполне возможно. По той же статистике, телепроекты "Первого" занимают лидирующие позиции по популярности, но уступают той же "России 1".

Так, в ушедшем году зрители стали чаще переключать каналы во время утреннего эфира. Похоже, что столь популярная в 2000-х телепередача "Доброе утро" сегодня уступает по популярности более современным проектам.