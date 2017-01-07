"Викинг" поставил рекорд по сборам

На девятый день проката историческая драма Андрея Кравчука "Викинг" собрала один миллиард рублей. Это стало рекордом для российских картин.

Для того, чтобы прокатные сборы превысили сумму в один миллиард рублей фильму-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" потребовалось 12 дней, военной драме Федора Бондарчука "Сталинград" – 11 дней. Исторической драме Андрея Кравчука "Викинг" удалось перешагнуть эту отметку за девять дней проката, что стало новым рекордом для российского кинематографа, передает портал "КиноВидеоБизнес".

Кроме того, "Викинг" стал шестым отечественным фильмом-рублевым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ. Однако и без учета стран СНГ касса картины в России превысила миллиард, отмечают специалисты. По имеющимся данным, за 6 января фильм собрал 100 миллионов рублей. Еще около 200-210 миллионов "Викинг" должен собрать за выходные. Это значит, что к концу новогодних праздников в копилке картины будет уже порядка 1,25 миллиарда рублей.

Как писали Dni.Ru, премьера картины о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. "Викинга" успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.

Продюсер фильма Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в перевирании исторических фактов. Он отметил, что достоверных писменных источников о событиях того времени не осталось и создатели ленты интерпретировали "Повесть временных лет" Нестора Летописца, тогда как критики сверяются с версией, изложенной историком Василием Татищевым. Анатолий Максимов считает, что происходившее на Руси во время крещения остается открытым вопросом:

События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них

