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"Викинг" поставил рекорд по сборам

Кадр из фильма "Викинг"
На девятый день проката историческая драма Андрея Кравчука "Викинг" собрала один миллиард рублей. Это стало рекордом для российских картин.
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Для того, чтобы прокатные сборы превысили сумму в один миллиард рублей фильму-катастрофе Николая Лебедева "Экипаж" потребовалось 12 дней, военной драме Федора Бондарчука "Сталинград" – 11 дней. Исторической драме Андрея Кравчука "Викинг" удалось перешагнуть эту отметку за девять дней проката, что стало новым рекордом для российского кинематографа, передает портал "КиноВидеоБизнес".

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Кроме того, "Викинг" стал шестым отечественным фильмом-рублевым миллиардером за всю историю кинопроката СНГ. Однако и без учета стран СНГ касса картины в России превысила миллиард, отмечают специалисты. По имеющимся данным, за 6 января фильм собрал 100 миллионов рублей. Еще около 200-210 миллионов "Викинг" должен собрать за выходные. Это значит, что к концу новогодних праздников в копилке картины будет уже порядка 1,25 миллиарда рублей.

Как писали Dni.Ru, премьера картины о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. "Викинга" успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.

Продюсер фильма Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в перевирании исторических фактов. Он отметил, что достоверных писменных источников о событиях того времени не осталось и создатели ленты интерпретировали "Повесть временных лет" Нестора Летописца, тогда как критики сверяются с версией, изложенной историком Василием Татищевым. Анатолий Максимов считает, что происходившее на Руси во время крещения остается открытым вопросом:

События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них 

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2017, 14:50
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