Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме

Продюсер фильма "Викинг" Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в перевирании исторических фактов. По его словам, критиканы опираются на труды историка Василия Татищева, однако достоверного подтверждения его работам нет.

"Викинг" является интерпретацией событий, происходящих во времена правления князя Владимира, а поскольку со времен той эпохи до настоящего времени не дошли письменные памятники, создатели картины опирались на основной исторический документ, повествующий об истории Руси, – "Повесть временных лет" Нестора Летописца, подчеркнул Максимов.



ПО ТЕМЕ Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским

При этом историк Татищев в своих трудах представил альтернативную версию тех событий, утверждая, что Крещение на Руси шло "огнем и железом". В связи с этим в соцсетях поднялась настоящая буря, среди критиканов оказался даже музыкальный продюсер Макс Фадеев.

"Ученый (Татищев – Прим.ред.) просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств – письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков", – цитирует продюсера "Газета.ру".

Как писали Dni.Ru, премьера картины о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. "Викинга" успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.