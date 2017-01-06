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Продюсер "Викинга" оправдался за "исторические ошибки" в фильме
"Викинг" является
интерпретацией событий, происходящих во времена правления князя Владимира, а
поскольку со времен той эпохи до настоящего времени не дошли письменные
памятники, создатели картины опирались на основной исторический документ,
повествующий об истории Руси, – "Повесть временных лет" Нестора
Летописца, подчеркнул Максимов.
При этом историк Татищев в своих трудах представил альтернативную версию тех событий, утверждая, что Крещение на Руси шло "огнем и железом". В связи с этим в соцсетях поднялась настоящая буря, среди критиканов оказался даже музыкальный продюсер Макс Фадеев.
"Ученый (Татищев – Прим.ред.) просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает "Викинг", находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств – письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков", – цитирует продюсера "Газета.ру".
Как писали Dni.Ru, премьера картины о князе Владимире Святославовиче вышла 29 декабря 2016-го. "Викинга" успел посмотреть президент России Владимир Путин, назвавший ленту интересной.
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