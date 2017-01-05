Продюсер фильма Анатолий Максимов ответил на критику зрителей
Сын известного певца попал в больницу
Происшествия случилось в ночь на 5 января недалеко от дома №7 по Измайловскому проспекту. По предварительным данным, кусок стекла упал мальчику на голову, когда он выходил из подъезда.
Пострадавший в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика серьезные травмы головы. Сотрудники больницы борются за жизнь школьника. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
Известно, что пострадавший – сын известного певца и одного из участников цыганского трио "Лойко". Мать школьника также занимается музыкой, передает Life.ru.
"Лойко" – известное музыкальное трио, в основе творчества которого лежит исполнение цыганский мелодий. Группа была основана в 1990 году. В 2006 году основатель трио Сергей Эрденко вошел в пятерку лучших цыганских музыкантов.
Кому придется усердно работать, а кто сможет насладиться временным затишьем
Смешные фразы, сказанные известными людьми в 2016 году
Популярная телеведущая по примеру бывшего мужа свела памятную татуировку
Шторм "Аксель" преподнес подарок жителям немецкого острова Лангеог