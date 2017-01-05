Сын известного певца попал в больницу

В Санкт-Петербурге был экстренно госпитализирован 12-летний сын одного из участников цыганского трио "Лойко". На мальчика с высоты пятого этажа упало стекло.

Происшествия случилось в ночь на 5 января недалеко от дома №7 по Измайловскому проспекту. По предварительным данным, кусок стекла упал мальчику на голову, когда он выходил из подъезда.

Пострадавший в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у мальчика серьезные травмы головы. Сотрудники больницы борются за жизнь школьника. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Известно, что пострадавший – сын известного певца и одного из участников цыганского трио "Лойко". Мать школьника также занимается музыкой, передает Life.ru.

"Лойко" – известное музыкальное трио, в основе творчества которого лежит исполнение цыганский мелодий. Группа была основана в 1990 году. В 2006 году основатель трио Сергей Эрденко вошел в пятерку лучших цыганских музыкантов.