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Создатель "Шерлока" ответил взбешенным фанатам

Марк Гэтисс. Фото: GLOBAL LOOK press
Один из создателей популярного сериала "Шерлок" ответил зрителям, которые раскритиковали последнюю часть картины. По его мнению, Холмсу свойственно размахивать кулаками в критических ситуациях.
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Поклонники известного сериала "Шерлок" оказались не на шутку возмущены первой серией нового сезона картины. Некоторые сочли, что из детектива фильм превращается в настоящий боевик и сравнили его в сагой о Джеймсе Бонде.

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На защиту "Шерлока" встал один из создателей сериала Марк Гэтисс. Он ответил взбешенным поклонникам стихами. "Стреляя в пигмеев и гончих из Ада, придерживался ли Шерлок викторианских правил?" – цитирует его The Guardian.

Также Гэтисс напомнил, что Холмс может применять силу в критических ситуациях. Он отметил, что именно кулаки помогли ему победить Мориарти в книге Артура Конан-Дойля. Создатель сериала добавил, что Шерлок неплохо боксировал.

 

Напомним, первая серия четвертого сезона была показана в России в ночь на 2 января. Всего в сезоне три серии, продолжительность которых составляет порядка полутора часов. Остальные будут показаны 8 и 15 января.

Как писали Dni.Ru, один создателей "Шерлока" Стивен Моффат предупреждал, что новый сезон сериала будет более мрачным, чем предыдущие. "Приятно заняться реальной историей. Один год назад выпустив спецсерию к Рождеству, мы сделали шаг назад в плане повествования. Мы наконец возвращаемся к истории, которую рассказываем, и это увлекательно", – отмечал он.

Автор: Евгений Мышко5 января 2017, 11:31

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