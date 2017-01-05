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Диетологи разделили продукты по полезным веществам

Фото: GLOBAL LOOK press/Science Museum
Корреспондент Дней.Ру узнала, почему американцы так любят биологические активные добавки
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    Штат Калифорния можно смело назвать коммуной ЗОЖников. Большинство его жителей занимаются спортом: катаются на роликах, велосипедах, занимаются серфингом, если им повезло жить у океана, а фитнес-клубы в городах вообще, на каждом шагу. Здесь недостаточно быть просто успешным, нужно выглядеть идеально – обладать подтянутой, красивой фигурой и иметь ухоженный вид. Поэтому калифорнийцы стараются питаться правильно и дополняют свой рацион пищевыми добавками. 

    Американские диетологи разобрали привычные для нас продукты по полезным веществам и разбили их на пять основных цветовых групп: белый, оранжевый, красный, фиолетовый и зеленый. Рекомендуемое количество потребления продуктов в день из каждого сектора – 400-600 граммов в день. В каждой порции содержатся определенные витамины. Какие именно – узнали Dni.ru.

    Фото: amway.ru

    Так, например, в группе белого цвета содержатся фитонутриенты, которые отвечают за крепость костей и поддерживают деятельность артерий. А еще аллицин, контролирующий уровень холестерина в крови, и кверцетин, действующий как оксидант и помогающий усвоению витамина С.
    К ним относятся привычные для нас: картофель, цветная капуста, репа, лук, чеснок, хрен, груши, бананы, белая фасоль, шампиньоны.

    Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann

    Группа желтых и оранжевых овощей и фруктов отвечает за здоровье глаз, иммунной системы, увлажненность кожи и здоровое развитие и рост. Благодаря содержанию альфа– и бета-каротина, действующими как антиоксиданты, они предотвращают наступление преждевременного старения, пятен на роговице и других явлений, связанных с окислением. К ним относятся: кукуруза, желтые яблоки, желтый болгарский перец, абрикосы, дыня, ананас, манго, цитрусовые, кабачки и патиссоны.

    Фото: GLOBAL LOOK press/Alfred Schauhuber

    Овощи и фрукты красного цвета обеспечивают здоровое состояние ДНК и благодаря веществу со сказочным названием – ликопин. А эллаговая кислота положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. К ним относятся: вишня, гранат, томаты, красные яблоки, арбуз, красные ягоды, редис.

    Фото: GLOBAL LOOK press/Andre Skonieczny

    Фиолетовые овощи и фрукты полезны для когнитивного здоровья, деятельности артерий, сердца и антиоксидантной защиты. К ним относятся: фиолетовые и синие ягоды (ежевика, черника, черная смородина), виноград, баклажаны, инжир, свекла, черные бобы.

    Фото: GLOBAL LOOK press/Klaus Wagenh?user

    Для клеток, легких и печени полезны фрукты и овощи зеленого цвета. Такие фитонутриенты, как изотиоцианит, лютеин, заексантин способствуют их нормальному росту и являются сильными антиоксидантами, а изофлавониды способствуют нормализации сердечной деятельности и здоровью костей. К ним относятся: шпинат, брокколи, цукини, петрушка, укроп, зеленый перец, зеленый чай.

    Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com

    Для слаженной работы всего организма необходимо употреблять пять порций свежих овощей и фруктов каждого цвета. Американцы придумали часть необходимого рациона заменять диетическими добавками.

    Руководитель группы отдела разработок диетических добавок Nutrilite компании Amway Лиса Розга рассказала Дням.Ру о процессе производства БАДов.

    "Биологически активные добавки к пище не могут полностью заменить здоровую и сбалансированную диету. Они – правильно подобранное сочетание витаминов и минералов, помогающее сбалансировать рацион"

    "Все начинается на наших фермах в Мексике, Бразилии и Северной Америке, на которых выращивают полезные растения и вишню ацероллу, известную своими антиоксидантными свойствами. Мы используем органическое земледелие и не применяем пестициды или другие вредные вещества для борьбы с вредителями или удобрения почвы. Эту роль выполняют полезные насекомые и соколы, отпугивающие других птиц от наших ягод. После сбора урожая ягоды тут же отправляются в лабораторию для очистки, сушки и переработки", – рассказала она.

    Фото: amway.ru

    "Мы смотрим на ферму как на интегрированную экологическую системному – растения, животных, людей, которые там живут, - продолжает Лиса. – Все что происходит на плантациях мы можем отследить с самого начала. У нас есть экспериментальные грядки, где мы наблюдаем, как на этой земле приживаются наши культуры, которых у нас более 170. Конечно, мы используем и тяжелую технику, но за некоторыми растениями мы ухаживаем вручную, как это делали сто лет назад".

Автор: Анна Савченко5 января 2017, 16:03

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