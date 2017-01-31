В Великобритании умерла звезда группы Asia

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В Великобритании в возрасте 67 лет скончался известный музыкант Джон Уэттон. Исполнитель и мультиинструменталист умер от рака, передает "Газета.ru".
Уэттон был участником таких всемирно известных групп, как King Crimson, Uriah Heep. Кроме того, музыкант является одним из основателей рок-коллектива Asia.
Asia singer and bass player John Wetton has died, aged 67: https://t.co/fuRsOTEcxv pic.twitter.com/33ORh5GsDF— Classic Rock (@ClassicRockMag) 31 января 2017 г.
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