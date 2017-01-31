Культовые ювелирные украшения всех времен

Ежегодно 31 января празднуется Международный день ювелира, и в честь этого профессионального праздника Dni.Ru вспоминают творения известных марок, подаривших миру знаковые украшения, ставшие не просто культовыми. Все эти изделия смело можно назвать прекрасной инвестицией, ведь цена на знаковые украшения только растет.

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