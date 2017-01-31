Культовые ювелирные украшения всех времен

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Эти украшения давно стали классикой на все времена. Ими желают обладать, их копируют. А что уже есть в вашей шкатулке? Или, может, вы только мечтаете о приобретении? Голосуйте за понравившиеся изделия!
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