Джеймс Кэмерон о "Титанике": Джек должен был умереть

Вот уже почти двадцать лет среди поклонников легендарного фильма "Титаник" не утихают споры о том, мог ли поместиться герой Леонардо Ди Каприо на злополучной доске вместе с Розой? У режиссера картины Джеймса Кэмерона на этот счет весьма категоричная точка зрения.

"Предлагаю разрушителям мифом представить себя на месте Джека. Предположим, у вас гиперемирия от длительного нахождения в холодной воде. Давайте, заставьте Розу снять жилет, снимите свой жилет, поднырните под доску, привяжите жилеты к ней, чтобы вас никуда не унесло" – эмоционально заявил Кэмерон в интервью изданию The Daily Best. Режиссера можно понять, ведь этот момент фильма за последние 19 лет он вынужден комментировать едва ли не в сотый раз.

СМИ вновь начали обсуждать вероятность "напрасной" гибели главного героя после выпуска проекта "Разрушители мифов", в котором ведущие упорно доказывали, что места хватило бы и для двоих. "Мне очень нравятся "Разрушители мифов", но сейчас я должен сказать: ребята, вы ошибаетесь!" – сказал Кэмерон.

Тем не менее режиссер признал ошибку со стороны съемочной группы. "Нам просто нужно было подобрать эту чертову доску поменьше" – смеясь, подытожил он. Если рассуждать логически, то создатель культового фильма, конечно же, прав. Озадачься герой Ди Каприо спасением и возлюбленной, и себя – оба погибли бы уже через пять минут. Ведь чтобы снять жилеты, а также закрепить их к куску фанеры – понадобилось бы время. Время, которое оба бы провели в ледяной воде.

Да, как видно обвинения в "убийстве" Джека окончательно надоели Кэмерону. В своей пламенной речи он напомнил, что режиссер всегда действует согласно сценарию. "Главный герой погибает, чтобы спасти Розу. Вы это понимаете?" – в который раз тщетно вопросил режиссер.

"Джек умер в первую очередь потому, что так написано в сценарии"

Похоже, что "Разрушители мифов" на этот раз действительно ошиблись. Ведь кому как не режиссеру лучше знать, что на самом деле происходило в картине? Гибель главного героя "Титаника" случилась исключительно из-за трагических обстоятельств и самоотверженности, а не из-за чьей-то глупости.

Только надолго ли хватит столь подробного ответа от Кэмерона? Ведь "Титаник" смотрит уже не первое поколение зрителей. И каждое, как правило, задается одним и тем же вопросом.