Верующие пообещали сжечь кинотеатры из-за "Матильды"

Активисты православной организации разослали письма с угрозами в российские кинотеатры. Верующие пообещали сжечь заведения, если они начнут показывать скандальный фильм Алексея Учителя "Матильда".

Православные активисты требуют от директоров кинотеатров отказаться от проката ленты об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В противном случае члены организации "Христианское государство – Святая Русь" угрожают напасть на заведение и посетителей.

"Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди", – гласит текст письма. Кроме того, верующие предупредили, что любая реклама или афиша этой ленты будет рассматриваться как провокация и желание унизить святых православной церкви, передает Lenta.ru.

Православный терроризм:

ОВО "Христианское государство-святая русь" - угрожают кинотеатрам за показ фильма «Матильда» pic.twitter.com/Ewq0MT8npB — Илья Катков (@ammsster1) 31 января 2017 г.

Русская православная церковь сообщила, что организация, разославшая угрозы, не имеет к ней отношения. С таким заявлением выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, скандал вокруг еще не вышедшей картины разгорелся в результате обращения активистов одной из православных организаций к депутату Наталье Поклонской. Народный избранник, в свою очередь, попросила прокуратуру проверить ленту на нарушения.

Органы власти изучили трейлер фильма и не нашли ничего противозаконного. Позже Поклонская попросила проверить сценарий с привлечением богословов и ученых. "На мой взгляд, следует проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на эту картину", – написала депутат на своей странице в социальной сети.

Напомним, фильм режиссера Алексея Учителя повествует об отношениях цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера картины должна состояться в октябре 2017 года. Авторы ленты неоднократно обвинялись православными активистами в антироссийских и антирелигиозных провокациях.