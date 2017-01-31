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Отдых в Крыму снова подорожает
А вот любителям сакских грязей повезло чуть больше: отдых на Западном побережье полуострова обойдется всего в 2930 рублей. Средний ценник отелей Восточного Крыма – 2445 рублей.
Как сообщает Российская Газета, Министерство курортов призвало владельцев отелей и санаториев воздержаться от "неумеренного" повышения цен на проживание и питание. Заместитель министра курортов и туризма Анна Нерозина заявила, что повышать цены необходимо лишь с учетом прошлогодней инфляции.
Чиновница добавила, что повышение цен допустимо и в случае дополнительных затрат на улучшение качества обслуживания клиентов. "Например, открылся новый бассейн,ресторан или детская площадка" – пояснила Анна.
Популярность курортов Крыма как никогда возросла среди россиян еще в 2014 году, сразу вскоре после проведения референдума и последующего присоединения территории полуострова к Российской Федерации.
Многие владельцы гостиничного бизнеса умело воспользовались ситуацией и существенно повысили цены. Однако Минкурортов следит за подобной тенденцией и осуществляет постоянный контроль за уровнем стоимости отдыха на территории Крыма.
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