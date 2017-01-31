Россию отправили во второй полуфинал "Евровидения-2017"

В Киеве завершилась жеребьевка стран – участниц популярного конкурса "Евровидение-2017". Исполнителю от России предстоит выступить во втором полуфинале, который пройдет 11 мая, передает сайт "Комсомольская правда".

Semi-Final Allocation Draw:



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������������������������������������ — Eurovision (@Eurovision) 31 января 2017 г.

В одной группе с Россией оказались Белоруссия, Болгария, Израиль и 15 других стран. Первый полуфинал состоится 9 мая, победитель будет определен 13 мая.



