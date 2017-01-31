Россияне вернутся на курорты Египта

Египетские курорты откроются для россиян уже в феврале. Авиасообщение возобновится после более чем годовалого перерыва.

Как сообщает газета "Известия", чартерные и регулярные рейсы в Египет будут возобновлены в самое ближайшее время. Изначально даже называлась точная дата – 23 февраля, но источник издания отметил, что в этих числах полеты будут совершаться лишь при условии завершения всех необходимых проверок.

На сегодняшний день эксперты не видят каких-либо препятствий для возвращения россиянам одного из их самых любимых курортов. Контрольная проверка Росавиации намечена на 8-9 февраля. Если все пройдет удачно – вскоре мы услышим заявление от представителей Министерства транспорта РФ.

Тем временем в Шарм-эль-Шейхе, Каире и Хургаде аэропорты полностью подготовлены к приему россиян. Как сообщают зарубежные СМИ, за последние год и четыре месяца в Египте многое изменилось: на совершенно новый уровень вышла организация безопасности пассажиров, в аэропортах, на вокзалах и в других местах массового скопления людей соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

Осенью минувшего года уже сообщалось, чтоьтакие перевозчики как "Ямал", "Икар", "Азур Эйр" и "Северный ветер" уже заявили о готовности обеспечить авиасообщение с Египтом. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Казани. В авиакомпаниях уточнили, что перестроить расписание, вместив туда чартеры в Египет, можно будет в течение трех дней после возобновления авиасообщения.

По данным 2016 года, интерес российских туристов к направлениям "Все включено" заметно упал. Какие предложения подготовят туроператоры, чтобы россияне вновь отправились на теплое побережье? Пока неясно.