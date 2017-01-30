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Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"

Фото: wikipedia.org
Интернет-пользователи высмеяли эмблему и слоган песенного конкурса "Евровидение-2017", который пройдет на Украине. Ожерелье из бусин на логотипе сравнили с ошейником, круассаном, косой Юлии Тимошенко и другими предметами.
прочитано 3451 раз

Логотип высмеяли, поскольку национальное украинское ожерелье, намысто, вызвало у многих совершенно разные ассоциации. В Сети разразилась целая дискуссия по поводу того, на что похожа эмблема одного из самых популярных в мире конкурсов. 

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"Это ожерелье или круассан?", "Колбасное кольцо?", "Праздновать разнообразие – хороший лозунг для гей-парада, но не для конкурса песни…", "Она похожа на ошейник в черно-красном цвете "Правого сектора", – комментируют пользователи.

А у некоторых граждан логотип "Евровидения-2017" вызвал и вовсе суицидальные мысли. "На этих бусах можно только повеситься", "Я, пожалуй, повешусь на этом логе", "Ну как можно было додуматься до такой фигни, как бусы на символе?????????", - возмущаются пользователи.

Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.

Как писали Dni.Ru, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга. "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.

Автор: Людмила Фоканова30 января 2017, 21:58
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