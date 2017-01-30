Европейские организаторы утвердили новый символ и слоган конкурса
Мир поднял на смех эмблему украинского "Евровидения-2017"
Логотип высмеяли, поскольку национальное украинское ожерелье, намысто, вызвало у многих совершенно разные ассоциации. В Сети разразилась целая дискуссия по поводу того, на что похожа эмблема одного из самых популярных в мире конкурсов.
"Это ожерелье или круассан?", "Колбасное кольцо?", "Праздновать разнообразие – хороший лозунг для гей-парада, но не для конкурса песни…", "Она похожа на ошейник в черно-красном цвете "Правого сектора", – комментируют пользователи.
На этих бусах можно только повеситься #Евровидение2017— Made of Stars (@St_Kir) 30 января 2017 г.
А у некоторых граждан логотип "Евровидения-2017" вызвал и вовсе суицидальные мысли. "На этих бусах можно только повеситься", "Я, пожалуй, повешусь на этом логе", "Ну как можно было додуматься до такой фигни, как бусы на символе?????????", - возмущаются пользователи.
#евровидение2017 #eurovision2017 ну кааааак можно было додуматься до такой фигни, как бусы на символе????????? только украина способна это— теплый пледик :з (@tank_589) 30 января 2017 г.
Напомним, слоганом песенного конкурса станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.
#ГорящиеНовости— Серж Лосефф Б.ГОНЩИК (@SergLoseff) 30 января 2017 г.
В солнечном Галушкостане представили эмблему #евровидение2017 - она похожа на ошейник в чёрно-красном цвете правого сектора
Как писали Dni.Ru, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга. "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.
В Московском патриархате назвали "недостойной" установку массивного павильона на кладбище
В распоряжение Dni.Ru попали страшные кадры со съемок драмы о трагических событиях
В Сети обсуждают снимки смелой 66-летней певицы
Интернет-пользователи сравнили ее с ошейником, колбасой и круассаном