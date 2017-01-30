Вдову Зельдина похоронят в могиле мужа

В минувшую субботу, 28 января, скончалась супруга легендарного артиста Владимира Зельдина. Как рассказали СМИ родственники покойной, Иветта Капралова будет похоронена в одной могиле со своим мужем.

Близкие Иветты Евгеньевны приняли решение ее кремировать и похоронить в могиле Владимира Михайловича Зельдина. Об этом "ТВ Центру" рассказал брат покойной Владимир Боярский. Супруги прожили вместе более 50 лет.

Они познакомились еще в конце 50-х годов. Новость о том, что дочка выходит замуж за 47-летнего актера Владимира Зельдина повергла родителей в шок, ведь Зельдин был чуть ли не в два раза старше вчерашней студентки факультета журналистики МГУ. Все последующие годы сам Владимир Михайлович будет ее называть своей правой рукой и даже "ангелом-хранителем".





Они жили в скромной двухкомнатной квартире неподалеку от театра, любили бывать на даче, расположенной в Сосновом бору. Для Иветты Евгеньевны, как и для ее супруга, одним из главных стимулов в жизни была работа. Долгое время она проработала в Бюро пропаганды советского киноискусства при Союзе кинематографистов, позднее – занялась организацией творческих вечеров.

С 1965 по 1986 годы она занималась своим знаменитым проектом "Товарищ кино", благодаря которому самые культовые режиссеры не раз открывали для себя немало новых имен. Иветта Евгеньевна всегда помогала и словом, и делом как начинающим артистам, так и тем, кто по каким-либо причинам испытывал жизненные или рабочие сложности.

На момент знакомства с Зельдиным ей было 28 лет – Иветта Евгеньевна уже успела выйти замуж и развестись, а Владимир Михайлович был известен в творческих кругах как неисправимый ловелас. Близкие друзья и сегодня вспоминают, с первых дней знакомства по ним было видно – это и есть настоящая любовь.

Капралова стала первой женщиной, с которой Зельдин решился зарегистрировать брак. И не прогадал. Несмотря на многочисленные слухи о распрях между супругами, они прожили душа в душу 51 год. Старейший актер планеты Владимир Михайлович скончался 31 октября прошлого года, а спустя всего лишь 3 месяца вслед за ним ушла и Иветта Евгеньевна.

Прах вдовы Зельдина будет погребен 31 января или 1 февраля в могилу Владимира Михайловича на Новодевичьем кладбище. Точная дата и место прощания пока неизвестны.